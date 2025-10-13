Podignuta optužnica protiv 84 Hrvata: USKOK otkrio detalje velike korupcijske afere

USKOK je podigao optužnicu protiv čak 85 osoba. 84 hrvatska državljanina i jednog državljanina BiH zbog primanja i davanja mita vezanog uz lažna uvjerenja o osposobljenosti za lovca.

Prema navodima optužnice, ravnatelj jednog učilišta u Loboru, koje je provodilo programe za osposobljavanje lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, organizirao je sustav u kojem su se za novac izdavala uvjerenja o položenom ispitu, iako kandidati nisu pohađali nastavu ni polagali ispite.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za svako takvo “osposobljavanje” naplaćivao je oko 100 eura po osobi, a ukupno je, prema USKOK-u, zaradio najmanje 15 tisuća eura. Na temelju tih lažnih uvjerenja mnogi su zatim mogli zatražiti lovačke iskaznice i dozvole za oružje, što čini cijeli slučaj posebno opasnim.

USKOK tvrdi da je dio novca uplaćivan na račun učilišta kako bi se stvorio dojam legalnog poslovanja, dok je ostatak završio u džepovima osumnjičenih.

Optužnicu prenosimo u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 84 hrvatska državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita.

Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. u Loboru, kao ravnatelj pučkog otvorenog učilišta registriranog za izvođenje programa osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači (dalje: Učilište), osobno ili putem drugih okrivljenika - predavača i ispitivača Učilišta i drugih osoba, stupao u kontakt s osobama zainteresiranim da im za novčanu naknadu ishodi uvjerenja o osposobljenosti za lovca bez obzira na to ispunjavaju li sve potrebne uvjete za izdavanje uvjerenja propisane mjerodavnim pravilnikom, a na temelju kojeg mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili oružne listove za držanje i nošenje oružja.

Potom je I. okr., osobno ili putem drugih okrivljenika, od zainteresiranih osoba tražio i preuzimao naknade od najmanje 99,54 eura po osobi i davao im upute da naknade uplate na račun Učilišta. Za dogovorene novčane naknade je izdavao uvjerenja o osposobljenosti za lovca iako zainteresirane osobe nisu položile ispit za lovca. U uvjerenja je I. okr. neistinito upisivao da su zainteresirane osobe nakon položenih ispita osposobljene za lovca što je zatim ovjeravao svojim potpisom i pečatom Učilišta. Pritom je, u cilju stvaranja privida legalnosti poslovanja Učilišta, dio novčanih naknada preuzetih od zainteresiranih osoba u gotovini, uplaćivao na račun Učilišta na i me navodnih troškova osposobljavanja za lovca i polaganja lovačkog ispita.

Na opisani način si je I. okr. pribavio nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 15.101,48 eura, dok je većem broju osoba omogućeno nezakonito dobivanje uvjerenja o osposobljenosti za lovca. Osim toga im je omogućeno da na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabave i registriraju vatreno oružje. Dio okrivljenika je to i učinio, a upravo navedeno predstavlja posebnu društvenu opasnost.