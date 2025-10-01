Podignuta je optužnica protiv Josipa Dabre

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra Josipa Dabre zbog povrede djetetovih prava i nedozvoljenog posjedovanja automatske puške, priopćio je DORH.

Optužnicom se 42-godišnjeg Dabru tereti da je od 2021. do siječnja 2025. na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava. Uz to, u optužnici stoji i da je posjedovao automatsku pušku vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

U ranijem priopćenju iz veljače ove godine DORH je naveo da je protiv Dabre proveden istražni postupak nakon kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Tada je ispitan zbog osnovane sumnje na ista kaznena djela, a sudac istrage Županijskog suda u Osijeku odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Prema važećem kaznenom zakonu, za povedu djetetovih prava predviđena kazna je od jedne do pet godina zatvora, a za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari do tri godine zatvora.

Dao sinu da puca iz pištolja, automatske puške...

Kako se ranije pisalo, Dabro je, osim što se putem snimki objavljenih u medijima doznalo da je pucao iz pištolja i kalašnjikova, svom maloljetnom sinu (12) dao da puca iz pištolja, automatske puške i ono što dosad nije bilo poznato - da aktivira napravu nalik na ručnu bombu, prenosi Index.

To su utvrdili DORH-ovi istražitelji na temelju snimki koje su dobili na uvid. I to nije sve. Dabro je sina učio kako da rastavi i očisti automatsku pušku i pripadajuće spremnike, a pritom ga snimao dajući mu upute kako koristiti oružje i napravu nalik ručnoj bombi te ga fotografirao.

Josip Dabro je bivši ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednik Vlade u trećoj vladi Andreja Plenkovića; dužnost je preuzeo 17. svibnja 2024. nakon dogovora HDZ-a i Domovinskog pokreta, čiji je glavni tajnik. Ranije je bio zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije (2017.–2021.). Ostavku je podnio 18. siječnja ove godine nakon što su u javnost procurile snimke na kojima puca iz pištolja, sa suvozačkog mjesta u automobilu. Auto je pritom u pokretu i prolazi kraj naseljenog mjesta.

Naknadno su uslijedili izvidi DORH-a i policije.

Optužnica je sada podignuta pred Općinskim sudom u Vukovaru, a protiv Dabre se postupak vodi za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava i nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.