PODIGLI SE IZ PEPELA Nakon požara ponovno je otvoren ranch u Kladnjicama. Pogledajte kako je bilo

Ranch Horse Family, u vlasništvu OPG-a Dorat u Kladnjicama, ponovno je otvorio svoja vrata nakon požara koji je nanio značajnu štetu. Zahvaljujući pomoći prijatelja i brojnih ljudi dobre volje, imanje je obnovljeno i spremno za novi početak – i to s humanitarnim predznakom.

Novo poglavlje započelo je danas u 12 sati, kada je održano humanitarno otvorenje. Sav prihod prikupljen tom prilikom namijenjen je udruzi Vjeruj i djeluj, koja pomaže osobama u potrebi.

Atmosferu s otvorenja zabilježio je naš fotograf Roko Pavlinušić, a kako je događaj izgledao, pogledajte u fotogaleriji.