Podgrađe nastavlja s “Blagdanskim đirom”: nakon Tihe Orlića i Giuliana, Udruga Prsten ove godine dovodi Andreu Šušnjaru

Postoje mala mjesta koja se znaju organizirati i okupiti ljude – a Podgrađe u omiškom zaleđu posljednjih je godina pokazalo upravo to. Zahvaljujući radu Udruge Prsten i volonterima, blagdanski program u mjestu postao je prepoznatljiv i rado posjećen, ne samo među domaćima nego i među gostima iz okolice.

Sve je krenulo lanjskim prvim “Blagdanskim đirom”, kada je na mjesnom igralištu nastupio Tiho Orlić, a nastavilo se ovoga ljeta koncertom Giuliana i Diktatora za blagdan Gospina prinosa. Dobar odaziv i pozitivne reakcije publike bili su organizatorima poticaj da i ove zime pripreme sadržajan program.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nastavljaju s gostima i programom za sve generacije

– Lani smo vidjeli da ljudi iz cijelog kraja žele doći u Podgrađe, družiti se i provesti večer u dobrom raspoloženju. To nas je motiviralo da nastavimo. Važno nam je da mjesto živi i da se ljudi okupljaju – poručuju iz Udruge Prsten.

Ovogodišnje izdanje manifestacije “Blagdanski đir u Podgrađu 2025.” počinje u petak, 19. prosinca i traje do 1. siječnja 2026.

Koncert Andree Šušnjare 27. prosinca

Manifestacija se otvara u petak, 19. prosinca, nastupom Dreamers Banda, koji će, kako najavljuju organizatori, postaviti dobar ritam za početak blagdanskog druženja.

Za završnicu prosinca najavljen je i glavni koncert: u subotu, 27. prosinca, u Podgrađe dolazi Andrea Šušnjara. Nakon odlaska iz Magazina, Andrea nastavlja samostalno, a publika će imati priliku čuti poznate pjesme i noviji repertoar u blagdanskoj atmosferi.

Osim koncerata uživo, svaku večer planiran je i DJ program, uz ugostiteljsku ponudu u adventskim kućicama.

Dječja olimpijada, radionice i lutrija

Udruga Prsten i ove godine priprema sadržaje i za najmlađe te nastoji zadržati obiteljski karakter manifestacije.

– Uz večernja druženja, želimo ponuditi program i za djecu i roditelje. Planiramo Dječju olimpijadu, kreativne radionice izrade božićnih ukrasa te darivanje djece. Bitno nam je da u blagdanskom ozračju sudjeluju sve generacije – ističu organizatori.

Posjetitelje očekuje i lutrija s vrijednim nagradama, a ulaz na sva događanja, uključujući i koncerte, je besplatan.

Poziv svima iz okolice

Iz Udruge Prsten pozivaju mještane i goste iz Omiša i okolnih mjesta – Zadvarja, Šestanovca, Dugog Rata i šireg poljičkog kraja – da navrate i budu dio blagdanskog programa.

– Tko je bio lani ili tijekom ljeta, zna da se u Podgrađu može lijepo družiti i provesti večer. Ove godine nastavljamo u istom smjeru i veselimo se svima koji dođu – poručuju organizatori.