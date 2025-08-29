PODACI U HRVATSKOJ Pad mjesečnog prometa u maloprodaji, ali rast u odnosu na prošlu godinu

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo u srpnju 2025. realno je pao za 4,0% u odnosu na lipanj 2025. Pad je zabilježen i u segmentima: promet prehrambenim proizvodima smanjen je za 2,7%, dok je promet neprehrambenim proizvodima, osim goriva i maziva, pao za 1,0%.

Godišnji rast prometa zahvaljujući neprehrambenim proizvodima

U usporedbi sa srpnjem 2024., kalendarski prilagođeni promet u maloprodaji realno je porastao za 1,4%. Promet prehrambenim proizvodima, pićem i duhanskim proizvodima smanjen je za 1,9%, dok je promet neprehrambenim proizvodima (osim goriva i maziva) porastao za značajnih 7,6%.

Najveći doprinos rastu nominalnog prometa

Analiza prema izvornim indeksima pokazuje da je u srpnju 2025. u odnosu na isti mjesec prošle godine osam trgovačkih struka zabilježilo rast prometa. Najveći utjecaj imale su:

Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima – porast prometa od 5,1%, s utjecajem od 2,0% na ukupan indeks.

– porast prometa od 5,1%, s utjecajem od 2,0% na ukupan indeks. Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, optičarski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi – porast prometa od 12,1%, s utjecajem od 1,0% na ukupan indeks.

– porast prometa od 12,1%, s utjecajem od 1,0% na ukupan indeks. Računalna oprema, knjige, novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostali specijalizirani proizvodi – porast prometa od 8,9%, s utjecajem od 0,4% na ukupan indeks.

Ukupan izvorni promet od trgovine na malo u odnosu na srpanj 2024. nominalno je porastao za 3,8%.