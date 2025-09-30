Počinju radovi na sanaciji obalnog pojasa u Kaštel Kambelovcu

Grad Kaštela obavještava građane da će sljedeći tjedan započeti prva faza radova na rekonstrukciji – sanaciji dijela obalnog pojasa u Kaštel Kambelovcu, na k.č. 438 i 1746/9, k.o. Kaštel Kambelovac.

Tijekom ovog tjedna izvodit će se pripremni radovi, uključujući ograđivanje gradilišta i druge potrebne zahvate.

Izvođač radova je tvrtka AKROPOLIS d.o.o., dok stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja KOZINA PROJEKTI D.O.O.. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 280.000 eura, a radovi trebaju biti dovršeni u roku od četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Predmet zahvata je obnova dotrajalog i ruševnog obalnog zida u dužini od oko 100 metara, koji se pruža u smjeru istok – zapad. Cilj projekta je poboljšati funkcionalnost zida, uz zadržavanje postojećih obalnih linija i vraćanje u prvobitno stanje prostora.

Unutar obuhvata planiranih radova nalaze se komunalne instalacije, uključujući javnu rasvjetu te manji dio mješovite kanalizacije, o čemu će se voditi posebna briga tijekom izvođenja radova.

Građani se mole za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.