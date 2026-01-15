Počinju radovi na izlazu autoceste u Dugopolju, stigle važne promjene za vozače: "To je katastrofa, cesta je uska, nezgodna"

Krenula je dogradnja i rekonstrukcija čvora Split, a na izlazu s autoceste u Dugopolju svi pravci će dobiti po dvije trake. U sklopu radova srušit će se i postojeći nadvožnjak, a sagradit će se dva nova, što znači i brojne promjene za vozače.

Najznačajnija promjena je za sve one koji iz smjera Dubrovnika idu u Split jer od četvrtka moraju izaći na naplatnoj postaji Bisko i voziti 13 kilometara lokalnom cestom do Dugopolja, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"To je katastrofa, cesta je uska, nezgodna, ima krivine. Nije to cesta za zamjenu ovog prostora", rekao je Stanko.

Velika promjena čeka i sve vozače koji voze iz smjera Zagreba put Dubrovnika. Svi će morati izaći na izlaz Dugopolje i okrenuti se kod najbližeg rotora da bi se ponovno priključili na autocestu.

Iz Hrvatskih autocesta apeliraju da se prati stanje zbog čestih izmjena u regulaciji prometa tijekom radova vrijednih pet milijuna eura. Privremena regulacija vrijedit će do sredine lipnja, kad se uzima pauza zbog turističke sezone. Radovi će trajati najmanje do ljeta iduće godine.