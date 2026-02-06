Počinje Spli'ski krnjeval. Evo najvažnijih informacija: "Vidimo se na Pjaci, dođite!"

Tradicionalnom predajom ključeva Grada splitskim maškarama, koja će se sutra održati na Pjaci s početkom u 11.55 sati, službeno započinje Spli'ski krnjeval 2026.

"Pozivamo sve građane, posjetitelje i ljubitelje karnevalske tradicije da se pridruže ovom veselom događaju i budu dio početka najraspjevanijeg i najšarenijeg razdoblja u gradu. Program pod nazivom 'Pet do podne', u organizaciji Grada Splita, Turističke zajednice grada Splita, gradske tvrtke Žnjan d.o.o. i Udruge Cukuni, inspiriran je 100. obljetnicom Tijardovićeve 'Male Floramye'", javili su organizatori.

U programu sudjeluju članovi Zbora HNK Split, Tonči Banov u ulozi šjora Bepa Pegule, Neda Pejković kao Mala Floramye te četiri Cukuna i jedna Cukunka. Nastupit će i Promaya bend, plesne skupine te brojni sudionici krnjevalskog programa.

Događaju će nazočiti i meštrovica, glumica Nives Ivanković, kao i stand-up komičar Ante Travizi u ulozi meštra krnjevala.

"Vidimo se na Pjaci, gdje započinje Spli’ski krnjeval 2026.", javili su organizatori iz Splita.