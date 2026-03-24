Počinje podjela uskrsnica u Kaštelima: Iz gradskog proračuna izdvojeno 400 tisuća eura

Grad Kaštela i ove godine isplaćuje uskrsnice od 50 €, a za tu je namjenu iz gradskog proračuna odlukom gradonačelnika, izdvojeno ukupno 400 tisuća eura. Podjela počinje 30. ožujka i trajat će do 3. travnja.

Umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, njegovateljima, roditeljima njegovateljima, nezaposlenim osobama i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području grada Kaštela isplatit će se uskrsnice u iznosu od 50 €, koje će se, odlukom gradonačelnika, dijeliti u obliku poklon-kartica.

Pravo na dodjelu uskrsnice ostvaruju:

* svi umirovljenici neovisno o vrsti mirovine (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj, tuzemnoj i inozemnoj)

* nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 23. ožujka 2026.

* korisnici zajamčene minimalne naknade evidentirani pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad – Područni ured Kaštela

* korisnici nacionalne naknade za starije osobe

* njegovatelji i roditelji njegovatelji evidentirani pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad – Područni ured Kaštela

Podjela uskrsnica umirovljenicima obavljat će se radnim danima od ponedjeljka 30. ožujka do petka 3. travnja, od 8 do 13 sati, na sljedećim lokacijama:

* prostorija SAU Putalj, Šetalište Gojaća 1, Kaštel Sućurac (za Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilicu)

* prostorija Udruge umirovljenika Lažani, Ulica Drage Britvića 23, Kaštel Kambelovac (za Kaštel Kambelovac i Kaštel Lukšić)

* prostorija Matice umirovljenika Kaštela, Ulica Narodnog preporoda 4, Kaštel Novi (za Kaštel Stari)

* prostorija Lovačkog doma, Obala kralja Tomislava 6b, Kaštel Novi (za Kaštel Novi i Kaštel Štafilić)

Pri preuzimanju uskrsnice umirovljenici su dužni predočiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine, odnosno izvadak iz banke ili rješenje o mirovini (ne starije od godinu dana, uz presliku). Ako nisu u mogućnosti osobno preuzeti uskrsnicu, to može učiniti član obitelji uz predočenje potrebne dokumentacije i vlastite osobne iskaznice.

Podjela za ostale korisnike (nezaposlene, korisnike nacionalne naknade, njegovatelje, roditelje njegovatelje i korisnike zajamčene minimalne naknade) održavat će se u istom razdoblju i vremenu:

* na ulazu u gradsku sportsku dvoranu „Sokolana“, Braće Radić 1b, Kaštel Sućurac

Korisnici su dužni predočiti osobnu iskaznicu, a preuzimanje putem člana obitelji moguće je uz obje osobne iskaznice.

Pravo na uskrsnicu može se ostvariti samo po jednom osnovu.

Uskrsnice će građanima biti isplaćene u obliku poklon-kartica koje se mogu iskoristiti u trgovinama Tommy d.o.o. i Ribola d.o.o.

Važna napomena: Preuzimanje poklon-kartica moguće je isključivo u navedenim terminima, a nakon petka 3. travnja više neće biti moguće.