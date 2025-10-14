Close Menu

Počinje nova katastarska izmjera u Brnazama i Radošiću

Grad Sinj poziva vlasnike i korisnike nekretnina da provjere termine obilježavanja i aktivno sudjeluju u postupku radi zaštite svojih vlasničkih prava

Grad Sinj obavještava stanovnike Brnaza i Radošića da je dostupan plan obilježavanja nove izmjere za dijelove katastarskih općina Brnaze i Radošić. U sklopu plana nalazi se i tablica s terminima obilježavanja po katastarskim česticama, kao i kontakt podaci djelatnika koji će provoditi obilježavanja na terenu.

Građani koji imaju pitanja ili žele dostaviti dokumentaciju vezanu uz svoje nekretnine, mogu to učiniti putem e-mail adrese: ni_brnaze@geozavod-st.hr

"Pozivamo sve vlasnike i korisnike nekretnina da se informiraju o terminima i aktivno uključe u postupak izmjere radi ažuriranja podataka i zaštite svojih vlasničkih prava.

Za više informacija, molimo da pogledate priloženu poveznicu s planom i tablicom", poručili su iz Grada Sinja. 

Tablicu možete pogledati OVDJE.

