Počinje najveći glazbeni događaj u zemlji: Sutra svečano otvorenje 59. FDK Omiš

Mali dalmatinski grad na ušću Cetine postaje najveće okupljalište glazbenika u državi, jer kreće kultni Festival dalmatinskih klapa Omiš. Sutra ga otvaraju poznate dubrovačke klape, a već prekosutra je na rasporedu Večer novih skladbi

Iza Festivala, poznatog po neumornom čuvanju a cappella izvorne dalmatinske pjesme, mediteranskom ugođaju, posebnoj emociji i druženjima do kasno u noć, stoje impresivne brojke. Tijekom niza glazbenih večeri, od sutrašnjeg svečanog otvaranja do finala ženskih i muških klapa 18. i 19. srpnja, na pozornice podno omiške stine popet će se ukupno više od 350 klapskih pjevačica i pjevača. Riječ je o natjecateljima koji su se za to izborili u široj konkurenciji putem audicija ili Večeri debitanata, te gostujućim klapama.

„Bit će puno izvedbi koje uistinu vrijedi uživo poslušati. Kad se poklope skladba i klapa, taj raskoš višeglasja… Imamo nevjerojatno glazbeno bogatstvo koje vrijedi čuvati za buduće generacije“, govori Mijo Stanić, ravnatelj Omiškog festivala, dok obavlja posljednje pripreme uoči početka ovog važnog kulturnog događaja.

Klapašima će se pridružiti još vrsnih glazbenika u sklopu posebne glazbene večeri 17. srpnja, Tradicionalnog koncerta koji Grad Zagreb poklanja Gradu Omišu. Pred publiku će tada izaći poznata vokalistica Ivana Kindl, pjevač i kantautor Roko Vušković te kvartet Gubec uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a, pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda.

Velika imena u klapskom svijetu nastupaju već sutra na svečanom otvorenju kada će Omišem odzvanjati melodije dubrovačkog kraja, u izvedbi klapa Amfora (ž), FA Linđo (ž), Kaše (m), Mareta (mj) i Ragusavecchia (m). Na istome mjestu, u nedjelju navečer publici će nove skladbe jakih autorskih imena predstaviti klape Bistrica (m), Dalmari (m), Dežgracija (mj), Farauni (mj), Fjoret (ž), Krunik (m), Lađarice (ž), Liron (ž), Mirabela CZK (ž), Škerac (ž), Tamarin (ž), a u revijalnom dijelu će zapjevati peterostruka pobjednica Omiša – ženska klapa Armorin i promovirati svoj novi nosač zvuka.

Na omiškim pjacama, nijemim svjedocima manifestacije koja već 59 godina privlači zaljubljenike u klapsko pjevanje, očekuje nas glazbeni događaj ogoljen od nepotrebnih ukrasa – samo ljepota i moć glasova koji slave Dalmaciju i njezinu vrijednu ostavštinu.

Ulaznica još ima u prodaji putem sustava entrio, a detaljni program za svaku večer dostupan je na fdk.hr. Sve festivalske novosti mogu se pratiti i putem službenog Facebook, Instagram i TikTok kanala.