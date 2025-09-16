Počinje Liga prvaka. Evo gdje gledati

Ovosezonsko izdanje najjačeg europskog klupskog natjecanja kreće danas, a veliko finale zakazano je za 30. svibnja 2026. na Puškaš Areni u Budimpešti. Prvo kolo protegnuto je na tri dana, od utorka do četvrtka, uz šest dvoboja svakog večernjeg termina. Kao i prošle godine, igra se u jedinstvenoj ligi umjesto u klasičnim skupinama.

U ligi sudjeluje 36 momčadi, svaka s rasporedom od osam utakmica – četiri kod kuće i četiri u gostima. Prvih osam ekipa izravno ide u osminu finala, dok klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta razigravaju doigravanje u dvije utakmice kako bi se popunila preostala mjesta u nokaut fazi.

Financijska raspodjela

UEFA-in proračun za natjecanje doseže 2,5 milijarde eura. Samim plasmanom klubovi su već osigurali po 18,6 milijuna eura, a dodatna sredstva dijele se prema povijesnom koeficijentu i marketinškom udjelu. Ukupno 914 milijuna eura raspodjeljuje se prema ostvarenim bodovima: svaka pobjeda vrijedi 2,1 milijun eura, remi 700 tisuća. Prolazak u osminu finala donosi još milijun eura, a svaka iduća runda dodatne premije – do 18,5 milijuna za finaliste i 6,5 milijuna za osvajača, uz 4,5 milijuna za nastup u Superkupu.

Prvi spektakli

Već uvodno kolo nudi derbije: Arsenal gostuje kod Athletic Bilbaa, a u Torinu se sastaju Juventus Igora Tudora i Borussia Dortmund Nike Kovača. Real Madrid kreće u pohod na europski vrh doma protiv Marseillea.

Srijeda i četvrtak – poslastice za navijače

Srijeda donosi čak četiri velika ogleda: Bayern dočekuje Chelsea, Liverpool igra protiv Atletico Madrida, Ajax protiv Intera, a PSG protiv Atalante.

U četvrtak pažnju privlači dvoboj Manchester Cityja i Napolija u kojem će Joško Gvardiol sučeliti snage s bivšim suigračem Kevinom De Bruyneom. Newcastle istoga dana igra s Barcelonom.

Hrvatski trag

Na terenima diljem Europe nastupit će i brojni hrvatski igrači: Josip Stanišić s Bayernom, Josip Šutalo i Petar Sučić u Ajaxu odnosno Interu, Ivan Perišić za PSV, te Mislav Oršić za ciparski Pafos koji gostuje kod Olympiacosa.

TV prijenosi

Sva će se kola moći pratiti na kanalima Arena Sporta, a HRT 2 emitirat će po jednu srijednju utakmicu svake runde, osim u uvodnom kolu. Detaljan raspored s terminima i prijenosima dostupan je na stranicama Arena Sporta i HRT-a.