Počinje deseto izdanje CRO Racea, utrka donosi posebnu regulaciju prometa

Deseto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race održava se od 30. rujna do 5. listopada, a biciklisti će kroz šest etapa prijeći gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske. Prva etapa vozit će se 30. rujna od Splita do Sinja (Splitska ulica), a biciklisti će proći kroz Miljevac, Omiš, Seoca, Blato na Cetini, Ugljane, Trilj, Sinj, Maljkovo, Vrliku, Rumin, Obrovac Sinjski sve do Splitske ulice u Sinju.

Trasa utrke dostupna je na ovdje.

Na prometnicama kojima se kreće utrka, u razdoblju od 10:30 do 16:30 sati bit će na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije. Važno je naglasiti da će u zonama starta i cilja biti onemogućen parking. Više informacija o prometu dostupno je na poveznici: CRO Race promet.

Budući da trase utrke prolaze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, kompletan promet u smjeru kretanja biciklista bit će usporen, u skladu s kretanjem biciklista (oko 40–50 km/h). Kako će staza biti osigurana od strane predstavnika MUP-a, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa postoji vjerojatnost preusmjeravanja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.

Više informacija o utrci CRO Race

Ovogodišnje izdanje utrke CRO Race, održava se od 30. rujna do 5. listopada i obuhvatit će gotovo 1000 kilometara diljem Hrvatske. U utrci će sudjelovati 20 timova iz sve tri kategorije Svjetske biciklističke organizacije - UCI WorldTeams,UCI ProTeams i UCI Continental Teams. Gledatelji će utrku moći pratiti uživo na HRT i Eurosportu, a prenosit će se u gotovo 200 zemalja svijeta. Tako, uz promociju biciklizma, utrka CRO Race pozicionira Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju, donoseći kadrove bogate hrvatske kulturne i prirodne baštine u domove gledatelja diljem svijeta.

Od prvog izdanja CRO Race podržavaju najviše državne institucije, a tako i ove godine Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica, Grad Zagreb te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi nekih od ovogodišnjih etapa.

Pored HEP-a kao jednog od glavnih sponzora u projekt su uključeni i drugi brojni sponzori i partneri:Valamar Riviera, Škoda, Carwiz, Keindl Sport, Alé, Essperto, Elite, Vinistra, Bilić-Erić, Jadrolinija, Europlakat, Kraš, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski biciklistički savez, Zagrebački holding, MUP te medijski i produkcijski partneri Hrvatska radiotelevizija, Hanzamedia, Sportske novosti, Amaury Sport Organisation, Croatel, NEP.