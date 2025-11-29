Počinje Advent u Splitu: Svijeća se pali u 17 sati, a u centar grada stigao šljunak za ugođaj Beach partyja

Split večeras ulazi u punu adventsku brzinu, a grad se sprema za raznoliku i živu subotnju atmosferu. Večeras u 17:00 u Đardinu će se upaliti prva adventska svijeća, simbolični početak blagdanskog razdoblja koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj građana.

Dok se u parku slavi tradicionalni početak Adventa, samo nekoliko minuta dalje čeka potpuno drugačija scena. Na Obrovu se večeras priređuje nesvakidašnji Beach Party, za koji su organizatori u samu staru gradsku jezgru dovezli improvizirani šljunak.

Uličica koja je inače poznata po svojoj kamenoj patini sada se pretvara u improviziranu plažu, što je privuklo veliku pažnju prolaznika.

Za one koji preferiraju glazbu i urbani ritam, večer se nastavlja na Kampusu, gdje nastupa Hiljson Mandela, jedan od najpopularnijih izvođača nove generacije. Očekuje se veliki odaziv studenata, ali i šire publike, s obzirom na to da Hiljsonovi nastupi redovito pune prostore.