Počinje Advent u Sinju

Od 29. studenoga do 7. siječnja Sinj postaje središte blagdanske čarolije. Advent započinje na Trgu dr. Franje Tuđmana otvaranjem klizališta te na sinjskoj Pijaci, gdje će se upaliti prva adventska svijeća. Nakon toga slijedi koncert Mladena Grdovića, koji će svojim hitovima zagrijati atmosferu i otvoriti dane ispunjene glazbom, tradicijom i zajedništvom.

Adventske kućice na Trgu dr. Franje Tuđmana ponudit će bogatstvo domaćih delicija: mirisne fritule, uštipke, sinjske specijalitete i kuhano vino koje grije dušu. Grad će biti obasjan tisućama lampica, a božićno-novogodišnji ugođaj osjetit će se na svakom koraku – od topline adventskih kućica do zvuka božićnih zvona.

Glazbeni program Adventa donosi vrhunske koncerte:

29. studenoga – Mladen Grdović otvara Advent uz hitove koji se pamte

prosinca – Zlatko Pejaković

prosinca – Lidija Bačić – Lille

prosinca – Dalmatino: božićni koncert uz dalmatinske note

prosinca – Teo Grčić i bend na Badnjak

prosinca – doček Nove godine uz Ljutu Kuću i Hrvatske ruže



Posebni kulturni sadržaji obogaćuju Advent: ansambl Lado donosi tradiciju kroz glazbu i ples, a Kazališna družina Momo priprema predstavu Portret Wally Neuzil – priču o Schillerovoj muzi, koja će oživjeti duh umjetnosti u blagdanskom Sinju. Tu su i lutkarsko-glazbena predstava Orašar, radionice kreativnog pripovijedanja, izložba Sinjska fotogalerija te uprizorenje Badnje večeri u izvedbi KUD-a Cetina.

Za najmlađe Advent donosi čaroliju kroz radionice, pričaonice bajki, božićno koledanje, konjičku karavanu Djeda Božićnjaka te veseli dječji doček Nove godine 31. prosinca, od 12 do 15 sati, uz grupu Piromani, igre i zabavu na Trgu kralja Tomislava.

Kad otkuca ponoć, Sinj slavi na otvorenom! 31. prosinca od 22 sata pridružite se spektakularnom dočeku uz Hrvatske ruže i Ljutu Kuću. Glazba, ples i nezaboravna atmosfera pod otvorenim nebom – dočekajte 2026. u srcu Sinja.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj poziva sve u Sinj: "Dođite i osjetite gostoprimstvo Sinja u najljepšem dijelu godine. Pod svjetlom lampica, uz miris domaćih delicija i zvuk božićnih pjesama, stvaraju se uspomene koje ostaju zauvijek. Advent u Sinju traje od 29. studenoga do 7. siječnja. Čekamo vas – svi u Sinj!" Advent-U-Sinju-2025-Program (1)