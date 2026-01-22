Počinje 4. Festival novog zvuka u Sinju!

Suvremena glazba i multimedija ovih će dana u Sinju okupiti vrhunske glazbenike i autore iz cijele Hrvatske, ali i šire. Četvrto izdanje Festivala novog zvuka službeno se otvara sutra, u petak 23. siječnja, no festivalski program započinje već danas, radionicom namijenjenom djeci, mladima i svima koji žele suvremenu glazbu doživjeti kroz igru i interakciju.

U Multimedijalnoj dvorani Palacina, od 14 do 18 sati, održava se radionica Videoigranje s umjetnošću, koju vode Filip Merčep i Boy van Ooijen. Riječ je o već prepoznatom festivalskom programu koji na pristupačan i razigran način spaja zvuk, sliku, tehnologiju i glazbu, potičući kreativnost i aktivno sudjelovanje publike. Radionica je otvorena za sve uzraste, bez prethodne prijave, i predstavlja svojevrsni uvod u istraživanja odnosa glazbe i suvremenih medija koja se i ove godine provlače kroz cjelokupni program.

Službeno otvorenje festivala održat će se sutra u Gradskom kinu Sinj, gdje će publika imati priliku doživjeti dva snažna i konceptualno jedinstvena audiovizualna programa na velikom kino platnu. U 19 sati nastupa duo Digital Twin (Filip Merčep i Boy van Ooijen) sa svojim novim programom Puls +, audiovizualnim koncertom koji na autorski način povezuje udaraljke, elektroniku i vizualne efekte. Program donosi suvremeni pogled na glazbu različitih razdoblja, uključujući avangardnu grafičku kompoziciju Dubravka Detonija Graphic IV, Poljsku suitu Anne Ignatowicz posvećenu zaboravljenim poljskim skladateljima, kao i djela Šimuna Matišića, Gordana Tudora i Tomasza Golinskog, uz autorske elektroničke radove dua Digital Twin.

U 21 sat slijedi program Aiomena, audiovizualna izvedba proširenog kina autora i izvođača Tina Dožića, Andre Giunia i Hrvoja Spudića. Ovaj projekt kombinira 16-milimetarski analogni film, digitalni video, live camera feed i elektronički zvuk, stvarajući slojevitu rekonstrukciju nepostojećeg mjesta. Kroz topografske podatke, fotogrametriju, radioastronomske opservacije i terenske snimke, Aiomena istražuje granice percepcije, prostora i pamćenja u suvremenom medijskom okruženju.

Ulaz na sve programe Festivala novog zvuka je slobodan, a manifestaciju i ove godine organizira sinjska udruga UPSUS, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskog društva skladatelja, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja, Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije i Turističke zajednice Grada Sinja. Festivalski program i ove godine medijski prati Hrvatski radio.