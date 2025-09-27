Počeo odstrel divljih svinja, lešine pozitivne na virus

U subotu ujutro počeo je odstrel divljih svinja u Parku prirode Kopački rit uslijed širenja afričke svinjske kuge, a HRT doznaje da bi se Ministarstvo poljoprivrede u ponedjeljak trebalo sastati s predstavnicima lovačkih udruga.

Zbog širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo okoliša i zelene tranzicije izdalo je rješenje za odstrel divljih svinja na području Parka prirode Kopački rit koji je počeo u subotu ujutro.

HRT doznaje da je na području parka prirode pronađeno nekoliko lešina divljih svinja, a nakon analize pokazalo se kako je većina uzoraka pozitivna.

U ponedjeljak će se u Osijeku Ministarstvo poljoprivrede sastati s predstavnicima lovačkih udruga Osječko-baranjske županije. Tada bi se, prema pisanju HRT-, trebalo saznati koliko je svinja odstrijeljeno.

"Jako teško je govoriti kada će se svinje izloviti. Ovo je teško prohodno područje, ali sigurno je da ćemo novim odstrelom doprinijeti bitnom smanjenju afričke svinjske kuge", objasnio je Ivo Bašić, ravnatelj PP Kopački rit.

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir je na HRT- rekla je da ne treba širiti paniku, no da je situacija ozbiljna.

Pet posto fonda stradalo

"Dosad je 5 posto fonda svinja stradalo od ASK-a. Sve nadležne službe su na terenu i poduzimaju se potrebne mjere. Značajna poruka je to što je sam ministar stao na čelo kriznog stožera kako bi upozorio na ozbiljnost situacije, ali i kako bi svi koji trebaju dati doprinos da se zaustavi širenje bolest ozbiljno shvatili svoj posao", rekla je Petir.

Dodala je da je ljudski faktor odgovoran za pojavu i širenje bolesti i da je zato bitna prevencija.

"Znate da država plaća besplatne veterinarske preglede za poljoprivrednike. Mora se nastaviti s provođenjem tih biosigurnosnih mjera, ali isto tako mora se prestati s ilegalnim aktivnostima. Riječ je stvarno o pojedincima koji izazivaju ogromne probleme na terenu i oni su također uzrok ove situacije.

Kod pojave ove bolesti, ali I kod pojave bedrenice, bolest nije na vrijeme prijavljena i zbog toga je došlo do njenog širenja. Kako bi se izbjegla ta situacija ovaj put, pojačan je inspekcijski nadzor, a ne zato što netko trenira strogoću", kazala je Petir za HRT.