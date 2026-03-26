Počeo 28. Noćnjak: Dodijeljena priznanja najboljima u maslinarstvu i uljarstvu

Svečano je otvoren 28. Noćnjak, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih maslinarstvu i uljarstvu, koja je i ove godine okupila brojne stručnjake, proizvođače i uzvanike.

Uz nazočnost visokih dužnosnika, na otvorenju su uručena posebna godišnja priznanja laureatima zaslužnima za doprinos unapređenju maslinarstva i uljarstva. Među ovogodišnjim dobitnicima priznanja su Edi Družetić, Mara Marić, Jure Kuvačić, Ivo Radojković, Rudolf Nikolić, Željko Baradić, Nevenka Bašić, Diana Rajčić te Stella Croatica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Time je još jednom istaknuta važnost ove manifestacije za razvoj sektora i promociju kvalitete maslinovog ulja.

Program se nastavlja već u petak, 27. ožujka, nizom radionica i stručnih predavanja. Sudionike očekuju teme koje će predstaviti Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu iz Osijeka, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, Agromediteranski fakultet Sveučilišta u Splitu te Ministarstvo poljoprivrede.

Poseban naglasak bit će i na tehnološkim rješenjima u uljarstvu, o čemu će govoriti predstavnici tvrtke F.lli Ferri, master partnera tvrtke Alfa Laval. Svoj projekt „Ultra virgin“ predstavit će i Klub maslinarskih udruga Oleum Primum Dalmaticum.

Jedan od zanimljivijih dijelova programa bit će interaktivna radionica Masterclass Gastro Ekspert, koju moderira dr. sc. Sandra Petričević. Radionica će sudionicima približiti svijet okusa i mirisa maslinovih ulja te ih naučiti kako prepoznati kvalitetu.

U večernjim satima, točnije u 19 sati, predviđena je dodjela priznanja maslinarima u kategoriji otvorenih maslinovih ulja, kada će biti proglašeno i najbolje ulje u toj kategoriji.