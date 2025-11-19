Počelo suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima:Osam mjeseci nakon smrti 63 ljudi

Optuženici, odvjetnici, tužitelji, rodbina poginulih, novinari, ujutro 19. studenog sudnica u Idrizovu bila je puna na prvom ročištu suđenja za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima, piše Slobodnaevropa.org.

Na sudsko ročište stigli su neki od ozlijeđenih u požaru, a neki od rodbine nose majice s fotografijama poginulih. Početak suđenja pratile su brojne novinarske ekipe, uključujući i strane medije.

Optužene su 34 osobe i tri tvrtke. To postaje skup za veliku temu, ne samo zbog broja branitelja već i zbog vremenskog razdoblja koje je pratio - posljednjih 13 godina.

Suđenje počinje oko osam mjeseci nakon tragedije u kojoj je poginulo 63 ljudi, a preko 200 ih je ozlijeđeno.

Obitelji žrtava svake subote organizirale su "Marš za anđele" kroz Kočane, tražeći pravdu. Prije suđenja marširali su i u Skopju, gdje su dobili podršku tisuća građana.

Tragedija u Kočanima dogodila se u noći između 15. i 16. ožujka, tijekom nastupa glazbene grupe DNA - iskre od pirotehnike zapalile su strop diskoteke, požar se brzo proširio, a panika i uzak izlaz iz objekta izazvali su stampedo.

Prema optužbi, objekt nije ispunjavao ni minimalne tehničke uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, nije imao odobrenje za rekonstrukciju, nije imao osnovni projekt za rekonstrukciju i elaborat, kao ni poseban elaborat zaštite od požara, eksplozija i opasnih tvari, te nije izradio plan i procjenu zaštite i spašavanja.

Među 34 optuženika nalaze se i tri odgovorne osobe, vlasnici i menadžeri tvrtke "Klasik DM" - Kočani s podružnicom Kabare Puls i tvrtke MMM Kafe - Kočani, koji pružaju ugostiteljske usluge u kobnom objektu od prosinca 2012. Među optuženicima je i brat vlasnika diskoteke, koji je, prema tužiteljstvu, bio odgovoran za prodaju ulaznica i kontrolu broja gostiju i njihove dobi.