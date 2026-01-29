Počeli radovi uklanjanja šest stabala na Priku: Grad Omiš najavljuje sadnju novih i dodatne hortikulturne zahvate

Na Priku su započeli radovi piljenja stabala, a riječ je o ukupno šest stabala, izvijestio je Grad Omiš u službenoj obavijesti. Odluka je donesena na temelju mišljenja stručne komisije, koje Grad navodi kao ključan razlog za uklanjanje.

"Stabla su stara preko 60 godina. Na deblima su vidljive uzdužne pukotine te su na više mjesta ogoljeni, s vidljivim tragovima sekundarnih štetnika i na više mjesta početka razvoja truleži. Debla su uspravna promjera cca 60 cm, a krošnja je nepravilna s vidljivim suhim granama", stoji u mišljenju stručne komisije koje je objavio Grad.

Komisija je, kako se navodi, preporučila uklanjanje stabala do panja te njihovu zamjenu novim sadnicama. "Na osnovu svega navedenog, preporuka stručne komisije je da se predmetna stabla otpile 'na panj', te zamjene novima", poručuju.

Uz zdravstveno stanje stabala, Grad ističe i infrastrukturni rizik na terenu. Prema objavi, ispod dva stabla jablana nalazi se tlačni vodni cjevovod, a korijenje predstavlja potencijalnu prijetnju.

"Ispod 2 stabla jablana nalazi se tlačni vodni cjevovod te korijenje stabala prijeti puknuću cjevovoda", navodi se u obavijesti Grada Omiša.

Zamjena novim stablima i hortikulturni radovi prema projektu

Grad najavljuje da uklanjanje neće biti kraj zahvata na toj lokaciji, već uvod u uređenje prostora. Prema preporuci stručne komisije, stabla će biti zamijenjena novima, a planirani su i dodatni hortikulturni radovi prema projektu koji je priložen uz objavu.

"Sukladno preporuci, stabla će se zamijeniti novima te će se dodatno izvesti hortikulturni radovi prema projektu u privitku", poručuju iz Grada.

Kad je riječ o daljnjim koracima, Grad Omiš navodi da je postupak javne nabave već započeo, a nastavak radova planiran je nakon njegova okončanja.

"Započeo je postupak javne nabave te će završetkom istoga započeti radovi", stoji u objavi.