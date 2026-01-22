Počela sanacija pločnika na Stradunu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu, putem ugovornog izvođača, započeo je radove sanacije oštećenog pločnika na Stradunu. U prvoj fazi radovi se izvode na četiri lokacije: nasuprot Boškovićevoj ulici, uz početak Ulice Nikole Božidarevića, nasuprot Antuninske ulice te uz početak Getaldićeve ulice - priopćeno je iz Grada Dubrovnika.

Za navedene radove ishođeno je rješenje Područne konzervatorske službe Dubrovnik, a sukladno troškovniku radova iz studenoga 2025. godine izvodi ih ugovorni izvođač, tvrtka Građevinar-Quelin d.o.o. iz Dubrovnika. Ukupna površina planiranih zahvata iznosi približno 36 četvornih metara pri čemu se nastoji očuvati što veći broj postojećih kamenih ploča te sanirati istrošene fuge, piše HRT.

Svi radovi sanacije pločnika moraju imati suglasnost Ministarstva kulture i medija, odnosno Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Za redovno održavanje pločnika unutar povijesne jezgre Grad Dubrovnik godišnje izdvaja 80 tisuća eura.

Iz Grada podsjećaju kako je tijekom 2025. godine izdan ukupno 21 nalog za sanaciju oštećenja Straduna, kao i okolnih ulica i javnih površina unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika, a radove je izvodila tvrtka Građevinar-Quelin d.o.o..