Počela prijava za uskrsnice u Sinju: Evo tko sve ima pravo na novčanu pomoć

Podjela uskrsnica u Sinju počet će 18. ožujka i trajat će do 25. ožujka, a Grad Sinj i ove godine osigurava novčanu potporu za umirovljenike, nezaposlene, hrvatske branitelje te druge skupine sugrađana kako bi im barem djelomično olakšao blagdansko razdoblje.
Isplata će se, kao i prethodnih godina, organizirati u zgradi Gradske uprave i u prostorijama Crvenog križa, ovisno o kategoriji korisnik.
U zgradi Gradske uprave Grada Sinja uskrsnice će preuzimati:
- nezaposlene osobe
- nezaposleni hrvatski branitelji
- korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje (prema popisu Ministarstva branitelja)
U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj uskrsnice će preuzimati:
- umirovljenici
- roditelji njegovatelji i njegovatelji
- korisnici nacionalne naknade za starije osobe
- osobe starije od 65 godina bez ikakvih primanja
Važno je napomenuti kako nezaposlene osobe mogu ostvariti pravo na uskrsnicu isključivo ako se nalaze na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispostava Sinj zaključno s 16. ožujka.
Podsjetimo, kako uskrsnice u Sinju nisu oduvijek bile dio gradske prakse. Upravo je gradonačelnik Miro Bulj prvi uveo sustavnu i redovitu isplatu uskrsnica kao trajnu socijalnu mjeru.
Iz godine u godinu rasli su i cenzusi i iznosi. Prag za umirovljenike postupno je podizan kako bi obuhvatio veći broj ljudi, a maksimalni iznos uskrsnice povećan je do današnjih 150 eura. Posebno je značajno ovogodišnje podizanje cenzusa na 450 eura, čime je dodatni broj umirovljenika uključen u sustav potpore.
Osim toga, godinama je proširivan i krug korisnika, tako da uz umirovljenike, pravo ostvaruju nezaposleni, branitelji, roditelji njegovatelji, korisnici nacionalne naknade te starije osobe bez ikakvih prihoda. Time je ova mjera postala sveobuhvatna i usmjerena upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Gradonačelnik Bulj u više je navrata isticao kako socijalna politika mora biti konkretna, a ne deklarativna, a upravo su uskrsnice postale primjer mjere koja građanima donosi opipljivu pomoć u razdoblju povećanih troškova.
