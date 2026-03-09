Počela prijava za uskrsnice u Sinju: Evo tko sve ima pravo na novčanu pomoć

Podjela uskrsnica u Sinju počet će 18. ožujka i trajat će do 25. ožujka, a Grad Sinj i ove godine osigurava novčanu potporu za umirovljenike, nezaposlene, hrvatske branitelje te druge skupine sugrađana kako bi im barem djelomično olakšao blagdansko razdoblje.

Isplata će se, kao i prethodnih godina, organizirati u zgradi Gradske uprave i u prostorijama Crvenog križa, ovisno o kategoriji korisnik.

U zgradi Gradske uprave Grada Sinja uskrsnice će preuzimati:

- nezaposlene osobe

- nezaposleni hrvatski branitelji

- korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje (prema popisu Ministarstva branitelja)

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj uskrsnice će preuzimati:

- umirovljenici

- roditelji njegovatelji i njegovatelji

- korisnici nacionalne naknade za starije osobe

- osobe starije od 65 godina bez ikakvih primanja

Važno je napomenuti kako nezaposlene osobe mogu ostvariti pravo na uskrsnicu isključivo ako se nalaze na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispostava Sinj zaključno s 16. ožujka.

Podsjetimo, kako uskrsnice u Sinju nisu oduvijek bile dio gradske prakse. Upravo je gradonačelnik Miro Bulj prvi uveo sustavnu i redovitu isplatu uskrsnica kao trajnu socijalnu mjeru.

Iz godine u godinu rasli su i cenzusi i iznosi. Prag za umirovljenike postupno je podizan kako bi obuhvatio veći broj ljudi, a maksimalni iznos uskrsnice povećan je do današnjih 150 eura. Posebno je značajno ovogodišnje podizanje cenzusa na 450 eura, čime je dodatni broj umirovljenika uključen u sustav potpore.

Osim toga, godinama je proširivan i krug korisnika, tako da uz umirovljenike, pravo ostvaruju nezaposleni, branitelji, roditelji njegovatelji, korisnici nacionalne naknade te starije osobe bez ikakvih prihoda. Time je ova mjera postala sveobuhvatna i usmjerena upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Gradonačelnik Bulj u više je navrata isticao kako socijalna politika mora biti konkretna, a ne deklarativna, a upravo su uskrsnice postale primjer mjere koja građanima donosi opipljivu pomoć u razdoblju povećanih troškova.