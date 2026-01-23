Počela obnova kultne sinjske dvorane u Gradskom parku: Vrijedna više od 2,3 milijuna eura

U Sinju su danas svečano otvoreni radovi energetske obnove, sanacije i uređenja školske sportske dvorane u Gradskom parku, izgrađene 1979. godine za potrebe Mediteranskih igara u Splitu. Projekt vrijedan više od 2,3 milijuna eura trebao bi dvoranu prilagoditi suvremenim standardima te poboljšati uvjete za učenike i sinjski sport.

Prema najavi, riječ je o zahvatu koji obuhvaća energetsku obnovu, sanaciju i uređenje objekta, a završetkom radova očekuje se značajan iskorak u funkcionalnosti i kvaliteti prostora koji već desetljećima ima posebno mjesto u sinjskom sportu, javio je HDZ Sinj.

Povratak KK Alkara u "kultnu" dvoranu

U priopćenju se ističe kako bi završetak radova trebao stvoriti uvjete da se KK Alkar ponovno vrati igranju u dvorani koju nazivaju "istinskim domom" kluba.

"Završetkom radova steći će se uvjeti da KK Alkar ponovno zaigra u svom istinskom domu – kultnoj sinjskoj dvorani u kojoj su ispisane najslavnije stranice povijesti kluba i dvoranskog sporta u Sinju", poručuju iz GO HDZ-a Sinj. GO HDZ Sinj navodi da je projekt realiziran uz ključnu ulogu Splitsko-dalmatinske županije i župana Blaženka Bobana.

"Ovaj projekt ne bi bio moguć bez Splitsko-dalmatinske županije i župana Blaženka Bobana koji je sa svojim suradnicima odgovorno, strpljivo i predano odradio posao do kraja te osigurao europska sredstva", stoji u priopćenju.

Najava nove škole na Pazaru: "Kamen temeljac ove godine"

U istom se tekstu navodi i Bobanova najava o novom školskom projektu u Sinju. "Još važnije, župan Boban najavio je da će tijekom ove godine biti položen kamen temeljac za novu Osnovnu školu Fra Pavla Vučkovića na sinjskom Pazaru", ističu iz sinjskog HDZ-a.

Oštre kritike na račun gradonačelnika Bulja

Priopćenje GO HDZ-a Sinj sadrži i političke poruke te kritike upućene gradonačelniku Miru Bulju. Iz stranke tvrde da je gradonačelnik ranije dovodio u pitanje realizaciju projekta, a današnji dolazak na otvorenje radova ocjenjuju proturječnim.

"Jedini koji danas nije mogao sakrit kiseli osmijeh i frustraciju, sinjski je gradonačelnik Miro Bulj koji je sa svojim vijećnicima i suradnicima cijelo vrijeme podmetao, opstruirao i javno tvrdio da od projekta neće biti ništa", navode u priopćenju, dodajući: "Lijepo je što se danas došao slikati na otvorenju radova… dok oni gradski za koje je on odgovoran – u potpunosti izostaju."