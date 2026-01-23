Splitsko-dalmatinska županija kreće u veliki investicijski ciklus u školstvu: Sinj prvi na redu s obnovom sportske dvorane vrijednom 2,3 milijuna eura!

U Sinju je danas obilježen početak radova na energetskoj obnovi školske sportske dvorane, projektu vrijednom 2,3 milijuna eura, kojim Splitsko-dalmatinska županija započinje veliki investicijski ciklus u školstvu. Projekt se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a Sinj je prvi grad u kojem radovi ulaze u fazu realizacije. Projekt "Energetska obnova školske sportske dvorane u Sinju na adresi Dinka Šimunovića 10, Sinj – NPOO.C6.1.R1-I1.04.0053" financira se iz europskih i županijskih sredstava. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurano je 813.804,34 eura bespovratnih sredstava, dok Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje s 1.5 milijuna eura vlastitih sredstava, čime je zatvorena financijska konstrukcija projekta.

Na današnjem obilježavanju početka radova, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije istaknuo je kako je projekt u Sinju simboličan početak šireg ciklusa ulaganja.

"Sinj je prvi projekt koji ulazi u realizaciju u ovom valu energetskih obnova škola i sportskih dvorana. Riječ je o projektu vrijednom 2,3 milijuna eura, od čega je 813.804,34 eura osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje s 1,5 milijuna eura matičnih sredstava. U narednim mjesecima radovi kreću i u Makarskoj i Kaštelima, a paralelno se pokreću novi projekti diljem županije. Riječ je o sustavnom ulaganju u obrazovanje i sport kakvo do sada nismo imali", poručio je Boban.

Župan je istaknuo kako Splitsko-dalmatinska županija trenutačno provodi ili priprema ukupno 37 projekata u području obrazovanja, koji uključuju izgradnju novih škola, dogradnje postojećih objekata te energetske obnove školskih i sportskih zgrada.

O važnosti ulaganja u Sinj govorio je i Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu istaknuvši kako se u ovom gradu paralelno provodi više značajnih projekata.

"U Sinju ne stajemo samo na obnovi sportske dvorane. U pripremi je energetska obnova Srednje škole Ruđera TIŠ Ruđera Boškovića, a kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti realizira se i projekt izgradnje Osnovne škole fra Pavla Vučkovića. Uz to, kontinuirano se ulaže u opremanje i modernizaciju školskih prostora", rekao je Đonlić.

Projekt "Energetska obnova školske sportske dvorane u Sinju na adresi Dinka Šimunovića 10, Sinj – NPOO.C6.1.R1-I1.04.0053" obuhvatit će obnovu ovojnice zgrade, uključujući vanjske zidove, ravni i kosi krov, vanjsku stolariju te toplinsku zaštitu poda na tlu. Projektom je predviđena i zamjena postojećih tehničkih sustava zgrade, koji obuhvaćaju opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode. Uz to, unutarnja rasvjeta bit će zamijenjena energetski učinkovitijom, unaprijedit će se sustavi za smanjenje potrošnje vode te povećati razina sigurnosti u slučaju požara. Posebna pažnja posvetit će se osiguravanju zdravih i kvalitetnih unutarnjih klimatskih uvjeta za sve korisnike dvorane.

Tomislav Bilić, ravnatelj Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, istaknuo je važnost projekta obnove školske dvorane za učenike i lokalnu sportsku zajednicu.

"Ovo je za nas ostvarenje sna mnogih generacija učenika i sportaša. Ulazimo u projekt koji će djeci i mladima osigurati moderan, siguran i kvalitetan prostor za tjelesno vježbanje i sportske aktivnosti", rekao je Bilić.

Završetkom radova, već početkom sljedeće školske godine učenici će koristiti novu, energetski obnovljenu i suvremeno opremljenu sportsku dvoranu.