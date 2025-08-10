Počela je 310. Sinjska alka, pogledajte što je poručio vojvoda Mario Šušnjara na samom početku

Jako nevrijeme, praćeno grmljavinom i obilnom kišom, prošlog vikenda je natjeralo Viteško alkarsko društvo da odgode 310. Sinjsku alku. To je 4. put u povijesti kako je s Alka odgođena, a ove u 17 sati krenula je vteška igra. U svečanoj loži je izaslanik predsjednika RH i pokrovitelja 310. Sinjske alke general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik GS OSRH, izaslanik predsjednika Vlade Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Prije samog početka Alke vojvoda Mario Šušnjara inspirativnim govorom pozdravio je okupljene.

"Drage Sinjanke i Sinjani, junački puče Cetinskoga kraja.

Na ovim stazama časti gdje svaki kamen pamti junaštvo naših pradjedova okupljamo se svake godine kako bi proslavili više od jedne igre, slavimo duh naroda koji nije pokleknuo pod silom. U ovom svečanom trenutku otvaramo naša srca i pozdravljamo...", ovim riječima započeo je svoj govor vojvoda Šušnjara te pozdravio nazočne u svečanoj loži.

"Ove godine slavimo 1100. godina Hrvatskog kraljevstva, krunidbu kralja Tomislava. Neka nas taj veliki jubilej podsjeti da smo narod velikih korijena, sa svetim pravom na slobodu i identitet. Danas se s velikih poštovanjem klanjamo naših hrvatskim vitezovima koji su u Domovinskom ratu obranili našu domovinu. S posebnim pijetetom slavimo 30.godišnjicu Oluje, krune svih naših pobjeda. U ratu smo pokazali hrabrost i snagu, a u miru pokazujemo da smo narod vizije, znanja i nade u bolje sutra", kazao je Šušnjara te nastavio.

"Danas alkari trče vitešku igru u čast naših predaka, a mi s ponosom gledamo na ono što smo postali. Država iznikla iz krvi i stradanja postala je ponosna i slobodna država.

Dok se mi danas ovdje veselimo, u vremenu kada se više priča oružjem, a manje dijalogom, pitamo se zar nije poraz civilizacije ponovno zveckanje oružjem", istaknuo je Vojvoda.

Šušnjara se u govoru dotaknuo i današnjih vremena.

"U društvu u kojem svako ima pravo na glas važno je znati što je ispravno. Govoriti ne znači vrijeđati, imati mišljenje ne znači poznavati stvar, a buka nije isto što i snaga", zaključio je.