Počela energetska obnova makarske srednje škole vrijedne 3,37 milijuna eura!

U Makarskoj je danas označen početak radova na projektu energetske obnove zgrade Srednje strukovne škole i Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, vrijednom 3.376.649,01 eura, čime se nastavlja snažan investicijski ciklus Splitsko-dalmatinske županije u obrazovnu infrastrukturu.

Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz koji je osigurano 1.761.581,16 eura bespovratnih sredstava, dok ostatak, 1.615.067,85 eura, osigurava Splitsko-dalmatinska županija iz vlastitih sredstava.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o važnom projektu koji će značajno unaprijediti uvjete rada i boravka za gotovo 800 učenika koji svakodnevno koriste ovu školsku zgradu.

„Danas je u Makarskoj zaista velik i lijep dan. Ovim projektom škola će dobiti novo krovište, novu fasadu, nove prozore i vrata, kompletan sustav grijanja i klimatizacije te niz rješenja za uštedu energije i vode. Jednom riječju, dobit ćemo gotovo potpuno obnovljen objekt“, rekao je župan Boban.

Dodao je kako Splitsko-dalmatinska županija snažno ulaže u obrazovanje, naglasivši da je prijavljeno ukupno 25 projekata izgradnje i rekonstrukcije škola, za koje su dobivene potrebne suglasnosti resornog ministarstva.

„U proteklih godinu i pol dana odrađen je ogroman posao na pripremi dokumentacije. Sada je na izvođačima da radove realiziraju u predviđenim rokovima kako bi sva djeca na području županije mogla krenuti u jednosmjensku nastavu“, poručio je Boban.

Projektom energetske obnove predviđena je obnova ovojnice zgrade, uključujući vanjske zidove, ravni krov, vanjsku stolariju i toplinsku zaštitu stropa, kao i modernizacija tehničkih sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode.

Također će se ugraditi dizalica topline kao obnovljivi izvor energije, zamijeniti unutarnja rasvjeta energetski učinkovitijom te uvesti sustav daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić naglasio je kako škola ima regionalni značaj jer je pohađaju učenici iz šireg područja.

„U ovoj školi nastavu pohađaju učenici ne samo iz Makarske, nego i iz okolnih mjesta, ali i iz susjedne županije, iz Ploča te iz Metkovića. Upravo zato ovaj projekt ima još veći značaj jer će osigurati kvalitetnije uvjete za velik broj učenika koji svakodnevno koriste ovaj prostor“, rekao je Đonlić.

Dodao je kako Splitsko-dalmatinska županija trenutno provodi 25 projekata u području školstva, uključujući 12 projekata energetske obnove školskih objekata, što predstavlja jedan od najvećih investicijskih ciklusa u obrazovanje u povijesti županije.

Ravnateljica Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, Evelin Bulić, zahvalila je županiji na podršci istaknuvši važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.

„Riječ je o važnom projektu koji će značajno unaprijediti uvjete rada, kako za učenike tako i za djelatnike škole. Vjerujem da ćemo nakon završetka radova dobiti lijep, funkcionalan i kvalitetan objekt u kojem će naši učenici imati još bolje uvjete za učenje i razvoj“, poručila je Bulić.

U zgradi u kojoj djeluju dvije srednje škole nastavu svakodnevno pohađa 788 učenika, a prostor koriste i četiri razredna odjela osnovne škole čiji je osnivač Grad Makarska.

Realizacijom projekta značajno će se smanjiti potrošnja energije te osigurati moderniji, ugodniji i energetski učinkovitiji uvjeti za obrazovanje.