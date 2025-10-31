Počast hrvatskim braniteljima: Predstavnici Splita i Županije položili vijence na Lovrincu

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnoga dana, predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova te braniteljskih udruga položili su danas vijence i zapalili svijeće na gradskom groblju Lovrinac.

Počast preminulima odana je najprije kod Središnjeg križa, a potom i kod križa na Groblju hrvatskih branitelja.

U ime Grada Splita i Županije vijence su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenik župana Stipe Čogelja, koji su tom prilikom istaknuli važnost zajedničkog sjećanja i pijeteta prema svima koji više nisu među nama.

– U ovim se danima prisjećamo svih naših dragih koji više nisu s nama i kroz sjećanje se vraćamo na lijepe trenutke provedene s njima – rekao je gradonačelnik Šuta.

Predstavnici institucija i udruga nakon polaganja zadržali su se u kratkoj molitvi za sve pokojne, osobito za poginule branitelje čija je žrtva trajno upisana u slobodu i mir koje danas živimo.