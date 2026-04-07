Pobuna u Zagori, stanovnici ne žele krematorij na svom području: "Ovdje se živi u skladu s vrijednostima i vjerom"

Na skupu mještana održanom u utorak u 18 sati u Radošiću, više od 60 prisutnih jasno je i jednoglasno izrazilo protivljenje izgradnji krematorija na području sela. Okupljanje je pokazalo snažno jedinstvo zajednice i jasan stav o smjeru razvoja koji mještani žele za svoje mjesto.

Kako su poručili okupljeni, ne protive se razvoju, ali smatraju da on mora biti usklađen s identitetom i načinom života lokalne zajednice.

Radošić opisuju kao mirno, tradicionalno mjesto u kojem se živi u skladu s vrijednostima i vjerom, zbog čega projekt poput krematorija, ističu, ne smatraju prihvatljivim.

“Bez obzira na to kako se neki projekti predstavljaju, za nas je važno da razvoj bude u skladu s ljudima koji ovdje žive”, kazala je Renata Kelam.

Podrška turizmu i poljoprivredi

Mještani ističu da žele razvoj koji će potaknuti ostanak mladih i otvoriti nova radna mjesta, ali kroz projekte koji doprinose životu zajednice.

Kao poželjne smjerove razvoja navode ugostiteljstvo, restorane i konobe, obiteljski i ruralni turizam, poljoprivredu i proizvodnju lokalnih proizvoda.

Smatraju da su to projekti koji dugoročno jačaju zajednicu i ostaju u mjestu.

Jasna poruka nadležnima

Na kraju skupa poslana je nedvosmislena poruka – mještani očekuju da se njihov stav uvaži u daljnjim razmatranjima.

“Ovo je volja mještana i očekujemo da bude poštovana”, zaključeno je na okupljanju.

Radošić je tako još jednom pokazao da želi razvoj, ali onaj koji odgovara njegovom identitetu i potrebama ljudi koji u njemu žive.