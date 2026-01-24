Pobjedu nad Islandom pratilo je gotovo milijun gledatelja; sutra rukometaši igraju protiv Švicarske, a u 'Vrijeme je za rukomet' stiže Gospodin Savršeni!

Jučerašnju utakmicu hrvatske reprezentacije pratilo je, prema neslužbenim podacima, gotovo milijun navijača! Hrvatski rukometaši sutra se u 20.20 susreću sa Švicarcima, a u 'Vrijeme je za rukomet', koje je na rasporedu od 19.45, stiže rukometaš, ali i novi Gospodin Savršeni - Karlo Godec!

Naša rukometna reprezentacija svakom utakmicom sve je bliže željenom polufinalu, a jučerašnji susret s Islandom ostvario je, prema neslužbenim podacima, preko 50 % udjela gledanosti u ciljnoj dobnoj skupini osoba od 18 do 59 te je ukupna publika brojala gotovo milijun gledatelja.

'Vrijeme je za rukomet' bila je najgledanija emisija u svom terminu emitiranja s udjelom gledanosti od gotovo 50 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina. Nova epizoda emisije na rasporedu je sutra od 19.45, prije susreta hrvatske reprezentacije sa Švicarcima.

Nakon velike jučerašnje borbe do zadnjeg trenutka, u utakmici u kojoj je Hrvatska kontrolirala igru i pokazala karakter, Hrvatska se okreće mladoj, brzoj Švicarskoj. Uz velike oscilacije, Švicarske je na ovom Euru pobijedila Crnu Goru, odigrala neriješeno s Farskim otocima te izgubila od Slovenije. Prošle godine Hrvatska je igrala dvije dramatične pripremne utakmice protiv Švicarske od kojih je jednu pobijedila, a drugu izgubila.

„Za razliku od run and gun rukometa kakav smo gledali u utakmicama protiv Gruzije, Nizozemske, Švedske i Islanda, mislim da nas očekuje drugačija i vjerojatno nešto sporija utakmica protiv Švicaraca koje vodi Andy Schmid. Oba nedavna prijateljska susreta bila su rezultatski blizu tako da očekujem tešku utakmicu“, iskreno za svoja očekivanja od nadolazeće utakmice kaže glavni urednik RTL sporta Marko Vargek, kojem sutra u emisiju 'Vrijeme je za rukomet' osim savršeno uhodanih i duhovitih Mirze Džombe i Igora Vorija stiže i novi 'Gospodin Savršeni'.

„Gospodin Savršeni Karlo Godec ujedno je i rukometaš, a Igor Vori mu je bio trener tako da nas očekuje zanimljiv gost taman večer prije početka emitiranja prve epizode nove sezone 'Gospodina Savršenog'“, najavljuje Vargek, glavni urednik emisije 'Vrijeme je za rukomet', ali i voditelj nove sezone 'Gospodina Savršenog'.

Susret Hrvatske sa Švicarskom na rasporedu je sutra na RTL-u od 20.20 sati, a prethodit će mu nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 19.45!