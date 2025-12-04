Pobjednik 'Život na vagi' otkrio koliko se udebljao nakon showa

Pobjednik posljednje sezone showa 'Život na vagi' Dominik Šarić otkrio je koliko ima kilograma.

Naime, na svom sve popularnijem TikTok profilu Dominik je objavio novi video iz teretane i pritom odgovorio na pitanje koje najviše zanima bivše natjecatelje i publiku — koliko se njegova kilaža promijenila od finala.

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi' i dalje impresionira svojim pristupom, upornošću i disciplinom koje su ga i dovele do pobjede. Nakon izlaska iz showa mnogi su se pitali kako izgleda njegova svakodnevica, no Dominik danas bez zadrške dijeli i svoje napretke i izazove. U jednom je videu otkrio da je nakon finala, koje je bilo 31. listopada, dobio samo četiri kilograma.

„Meni najbolja informacija je da sam od finala u plusu samo četiri kilograma“, napisao je uz snimku treninga. Pritom se pohvalio i osobnim rekordom — podigao je 130 kilograma u mrtvom dizanju, što mu je bitna prekretnica: „Dugo nisam podizao težinu veću od svoje. I evo je, tu je. Idemo dalje, jako!“