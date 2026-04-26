'POBJEDNIK DANA' Pogledajte kako se ovaj genijalac parkirao na Žnjanu

Na parkiralištu na splitskom Žnjanu ovih dana zabilježen je još jedan primjer nepropisnog parkiranja koji je izazvao nevjericu prolaznika.

Kako nam javlja čitatelj, vozač crnog Volkswagen Golf odlučio je svoje vozilo ostaviti preko više označenih mjesta, i to unatoč činjenici da je u tom trenutku u blizini bilo dovoljno slobodnog prostora za uredno parkiranje.

Fotografija jasno pokazuje kako je automobil zauzeo barem dva parkirna mjesta, pritom ignorirajući jasno iscrtane linije. Takav potez izazvao je negodovanje ostalih vozača, ali i ponovno otvorio pitanje kulture parkiranja na frekventnim gradskim lokacijama.

„Ovako je neki genije parkirao na Žnjanu pokraj gomile slobodnih mjesta“, komentirao je čitatelj koji nam je poslao fotografiju.