Pobjeda Ribole na gostovanju u Slavonskom brodu

OK Ribola Kaštela je pobjedom otvorio drugi sezone. U 10. kolu Superlige kaštelanski odbojkaši su u Slavonskom brodu pobijedili ekipu Marsonije s 3:0 (25:16, 25:21, 26:24). Očito je momčad bila jako dobro pripremljena za ovaj susret te je i treći set, kad je Marsonija izjednačila u samoj završnici, samopouzdano privela kraju za prvo slavlje u 2026. godini.

Susret je kratko komentirao glavni trener Ivan Rančić: "Čestitam mojoj ekipi na pobjedi! Izgledali smo solidno, posebno prva dva seta, dominirali u bloku i obrani. Vidljivo je da su noge teške, jer izlazimo iz teškog ciklusa treniga, a najviše se vidi na servisu. Treći set smo zato imali nekih problema, ali smo nadoknadili opet blokom i obranom. Okrećemo se treninzima, analizi i pripremi za Sisak. Sa Siskom će igrati u 11. kolu Superlige idućeg vikenda u Kaštelima", kazao je.