Pobjeda OK Ribole Kaštela u 6. kolu kao uvertira za ogled sa Zvezdom

U 6. kolu Superlige OK Ribola Kaštela je u Nedelišću pobijedio OKM Centrometal s 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:16). Nakon što su jako dobro otvorili susret i bez problema dobili prvi set, malo su se opustili u drugom, što su iskoristili Međimurci i dobili ga, a nastavili su odlično parirati i u trećem setu, no naši momci su se posložili i na kraju ga dobili, a onda su sa četvrtim zaključili susret potpunom dominacijom.

Glavni trener Ivan Rančić: „Čestitam mojoj ekipi na pobjedi znali smo da će biti teško, a realno trebala nama je ovakva pobjeda i nije se bilo lako ni pripremit nakon poraza od Rovinja. Mislim da smo odigrali jako dobar prvi set, skoro imali čak 9 blokova i onda opet u drugom setu u nekoliko kontranapada, u kojima smo se trebali odvojit na tri, četiri razlike, nismo to realizirali i opet se uvukla neka serija greškica, nismo bili dovoljno koncentrirani, oni su to iskoristili i prilično lagano osvojili taj set. I u tom trećem setu se vodila prava borba, mislim da smo mi bili koncentriraniji u završnici, jako dobro smo reagirali i u obrani i bloku, oni u toj njihovoj rotaciji nisu uspjeli izać i mi smo zaključili set. Četvrti set smo zapravo odigrali kao i prvi, od početka koncentrirano s jako dobrim blokom i obranom i dobili ga s velikom razlikom. Tako da, nekako smo pokazali opet dva lica, kao što to radimo od početka ove sezone. Nadam se da će nam ova pobjeda dati sada malo više samopouzdanja, jer nas očekuje veliki okršaj, veliki derbi sa Crvenom zvezdom i mislim da bi to trebala biti utakmica s puno manje pritiska, jer tu moramo skroz drugačije odigrati nego ovdje.

Ovdje smo puno manje griješili u servisu, sad ćemo igrati puno agresivnijie i nadam se da će nam to donijeti neko novo samopouzdanje za nastavak superlige”.

Naglasio je kako ovu pobjedu posvećuju najmlađem prvotimcu - Mati Vidoviću, koji je danas navršio tek 17 godina.