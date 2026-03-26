Po orkanskom jugu gliserom spašen teško ozlijeđeni čovjek s Visa

Pripadnici Obalne straže Hrvatske ratne mornarice danas su u iznimno teškim vremenskim uvjetima prevezli teško ozlijeđenog muškarca s Visa u Split, izvijestio je MORH.

Akcija je provedena na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), a u prijevozu je sudjelovala brza brodica GB-203 “Modrulj 3”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Teško ozlijeđeni ukrcan u Visu

Muškarac je ukrcan u 13:37 u gradskoj luci Vis, nakon čega je odmah započeo hitan prijevoz prema Splitu.

Unatoč orkanskom jugu i vrlo nepovoljnim uvjetima na moru, posada je tijekom plovidbe poduzimala sve potrebne mjere kako bi osigurala stabilnost plovila i sigurnost pacijenta.

Predan hitnoj pomoći u Splitu

Brodica je u Split uplovila u 14:50, u lučicu Zenta, gdje je ozlijeđenog muškarca preuzela hitna medicinska služba. Pacijent je odmah predan medicinskom timu koji je nastavio s daljnjom obradom i pružanjem potrebne skrbi.

Iz MORH-a ističu da ova intervencija još jednom pokazuje visoku razinu spremnosti i koordinacije svih uključenih službi, kao i važnost brze reakcije u situacijama koje zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć na moru.