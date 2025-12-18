Plus size influencerica (171 kg) sjela Djedu Božićnjaku u krilo, prolaznici se nisu mogli načuditi

Plus size influencerica Alex Aspasia (31) izazvala je pravu pomutnju tijekom nedavnog posjeta Parizu kada je sjela u krilo Djedu Božićnjaku, koji je pod njezinom težinom od 171 kilograma gotovo kolabirao. Priča je postala viralna, a Alex je priznala kako prolaznici nisu mogli prestati zuriti u njezino, kako kaže, "tijelo veličine kita".

Umalo koban susret za Djeda Božićnjaka

Ova influencerica, visoka 183 cm, poznata je po promicanju pozitivnog stava prema tijelu i ponosno pokazuje svoje obline na društvenim mrežama. No, susret s Djedom Božićnjakom u Francuskoj bio je posebno iskustvo. "Ljudi su buljili u mene kao da sam luda", izjavila je Alex za What’s The Jam. "Potajno su me snimali na svojim telefonima."

Dodala je i kako joj je prišla jedna gospođa. "Rekla mi je da imam fantastično tijelo, ali da ne pripadam u Pariz jer se to ne smatra 'pariškim' stilom. Ipak, svidjelo joj se moje samopouzdanje."

Reakcije na društvenim mrežama

Dok je Alex sjedila u Djedovom krilu, prolaznici su je gledali s izrazima "zgroženosti". "Mislim da se Francuzima nije svidjela plus-size djevojka na Djedu Božićnjaku lol", rekla je.

Komentari su se ubrzo počeli nizati. Dok su jedni bili oduševljeni, drugi nisu bili tako blagi. "Djedu se ipak sviđalo!", napisao je jedan korisnik. "Mislim da Djedu ipak nije smetalo", složio se drugi, a treći se našalio: "Djedu je Božić stigao ranije!". S druge strane, pojavili su se i komentari poput: "Jadni Djed će trebati zamjenu kuka i koljena."

"Plus size tijela nisu norma u Europi"

Alex, koja inače živi u Miamiju, smatra da je burna reakcija posljedica činjenice da plus size tijela nisu "norma" u Europi. "Standard ljepote (ovdje) je biti izuzetno mršav", pojasnila je. "Stoga mislim da kada vide visoku, plus size ženu sa samopouzdanjem koja nosi što god želi, to je vrlo vizualno upečatljivo."

Opisala je kako se suočava s različitim reakcijama. "Otkrivam da su neki ljudi zainteresirani i prilaze mi da se fotografiraju. Dok me drugi tajno ismijavaju i pokazuju svojim prijateljima i smiju se. To je mješavina emocija i reakcija."

Alex je poznata i po kritikama na račun injekcija za mršavljenje poput Ozempica, ponosno ističući svoju "transformaciju bez Ozempica". "Osjećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe", zaključila je. "Oslobođena sam u svom tijelu i izuzetno sam ponosna što sam potpuno prirodna", piše Index.