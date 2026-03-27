Ploče: Predstavljena knjiga “Legenda o kralju Norinu” autora Tonija Krilića

Pred prepunom dvoranom Doma kulture u Ploče održana je promocija prve knjige autora Tonija Krilića Skuše pod naslovom Legenda o kralju Norinu.
Riječ je o djelu koje tematizira predaju neretvanskog kraja, a publika je imala priliku uživo čuti više o nastanku knjige i njezinoj inspiraciji.
Program promocije vodila je i moderirala Anja Krilić, dok su događaj dodatno obogatili glazbeni i scenski nastupi.
Publiku su oduševili članovi Klape Stablina, guslar Vinko Štrbić, gitarist Daris Omerhačić te mentor prof. Pero Škobelj, čime je večer dobila snažan kulturni i tradicionalni pečat.
Prva knjiga s lokalnim identitetom
Legenda o kralju Norinu donosi priču duboko ukorijenjenu u neretvansku povijest i usmenu predaju, a interes publike u Pločama pokazao je koliko su ovakve teme i dalje bliske čitateljima.
Velik odaziv i ispunjena dvorana potvrđuju kako lokalne priče, kada su pretočene u književni oblik, mogu pronaći snažan put do publike.
Sljedeća postaja – Metković
Nakon uspješne promocije u Pločama, predstavljanje knjige nastavlja se već u petak kada će autor svoje djelo predstaviti i publici u Metković.
Očekuje se još jedan snažan interes publike, osobito s obzirom na temu koja izravno dotiče identitet i povijest doline Neretve.
Donosimo foto galeriju autora Martina Burića.