PLOČE OD RUJNA UVODE BESPLATAN VRTIĆ ZA SVU DJECU! Gradonačelnik Krstičević: "Želimo da svako dijete u Pločama ide u vrtić"

Gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević donio je odluku da će od rujna 2023. osigurati besplatan vrtić za svu djecu. Tako Ploče postaju jedini grad u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i uz Umag jedini grad na hrvatskoj obali koji se odlučio na takav potez.

"Želimo da svako dijete u Pločama ide u vrtić. To nije pitanje samo čuvanja djece, već standard predškolskog odgoja i obrazovanja na koje svako dijete u suvremenom društvu ima pravo. Ne želim da mladi roditelji u našem gradu više s tim razbijaju glavu. Godinama radimo na ovome, od gradnje novih objekata, obnove starih, zapošljavanja djelatnika, na koncu i do zamrzavanja cijena vrtića na cijenama iz 2014., iako ih je većina gradova zbog raznih razloga podizala. Kad smo krenuli, imali smo 230 upisane djece, a danas ih je 309. Siguran sam da će ova naša odluka dovesti do toga da će dio roditelja koji dosad nisu slali djecu u vrtić promijeniti svoju odluku. To će dovesti do povećanog pritiska na vrtiće, ali radimo sve kako bismo bili spremni za to. Istovremeno ćemo nastavit podizati standard", siguran je gradonačelnik Krstičević.

Već treću godinu nema neupisane djece

U posljednjih šest godina Ploče su izgradile jedan i adaptirale dva vrtićka objekta, čime je osigurano 70 novih mjesta i zbog čega već treću godinu nema neupisane djece. Izrađen je glavni projekt i osigurana su proračunska i EU sredstva za dogradnju centralnog vrtića gdje će se stvoriti mjesta za još 50-ak jasličke djece. Spremna je dokumentacija za energetsku obnovu i sanaciju konstrukcije centralnog objekta dječjeg vrtića i isti je prijavljen za sufinanciranje. Za vrtić u Kominu u pripremi je prijava za sufinanciranje, a uskoro slijedi i priprema dokumentacije.

Proteklih godina Ploče sufinanciraju boravak drugog i trećeg djeteta u vrtiću, a obitelji s četvero i više djece već danas su oslobođene plaćanja. Vlada Republike Hrvatske navodno od 1. siječnja 2024. kreće sa sufinanciranjem cijene vrtića.

"Kako čujemo, to će biti za naš grad na razini između 10 i 18,75 %, ovisno o tome koju će cijenu uzeti kao referentnu. Prijedlog SDP-a je bio da Vlada u cijelosti preuzme taj trošak što i dalje vjerujem da bi to bilo jedino ispravno, no mi nećemo čekati. Kakva god odluka države o sufinanciranju bude, dobro će nam doći. Naše društvo, i na kraju Ploče, nemaju važniju temu od ove. Pozvao bih sve gradove da se priključe i pomognu roditeljima. Zahvaljujem svima koji su vrijedno radili kako bismo došli u situaciju donijeti ovakvu odluku", kazao je za kraj gradonačelnik.