Plesni klub Sirena iz Splita trijumfirao na Dalmatian Dance Trophy 2025

Plesni klub Sirena iz Splita pod vodstvom Silvane Marić i voditeljica Ivane Drmić, Ane Siriščević i Laure Ćapin pobjednici su jubilarnog 10. Dalmatian Dance Trophy 2025. koje se održavalo 29. i 30. 11. 2025. u Solinu pod organizacijom Plesnog kluba Lambada. Osvojili su trofej za najviše osvojenih prvih mjesta.

Djeca od 3 do 15 godina osvojila su 8 prvih, 2 druga i 1 treće mjesto.

Trenerice su izvrsno pripremile sve grupe od kojih su tri grupe imale prolaz u Gala večer (najbolje koreografije i izvedbe natjecanja).