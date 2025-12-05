Close Menu

Plesni klub Sirena iz Splita trijumfirao na Dalmatian Dance Trophy 2025

Osvojili su trofej za najviše osvojenih prvih mjesta

Plesni klub Sirena iz Splita pod vodstvom Silvane Marić i voditeljica Ivane Drmić, Ane Siriščević i Laure Ćapin pobjednici su jubilarnog 10. Dalmatian Dance Trophy 2025. koje se održavalo 29. i 30. 11. 2025. u Solinu pod organizacijom Plesnog kluba Lambada. Osvojili su trofej za najviše osvojenih prvih mjesta.

Djeca od 3 do 15 godina osvojila su 8 prvih, 2 druga i 1 treće mjesto.

Trenerice su izvrsno pripremile sve grupe od kojih su tri grupe imale prolaz u Gala večer (najbolje koreografije i izvedbe natjecanja).

WhatsApp Image 2025 12 05 at 12 13 25
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
2
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0