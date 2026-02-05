Close Menu

Plenković: "Vlada je spremna pomoći priobalnim županijama nakon olujnog nevremena"

Na početku sjednice Vlade istaknuo je da se čuo sa županima iz županija pogođenih nevremenom
Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković izrazio je solidarnost s priobalnim županijama s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju, obalu i otoke. Na početku sjednice Vlade istaknuo je da se čuo sa županima iz županija pogođenih nevremenom, piše Dnevnik.

"Ako bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći našim gradovima i općinama na jadranskoj obali nakon ovog nevremena. Također, sugeriramo svima da budu oprezni i danas i sutra sukladno najavama koje meteorolozi predviđaju, tako da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta", rekao je Plenković dodavši da je u nekim gradovima situacija bila kritična.

Još jednom čestitao je bronačanim hrvatskim rukometašima i osvrnuo se na doček: "Vlada je u skladu s hrvatskim zakonima, političkom procjenom i zdravim razumom preuzela doček rukometaša koji je bio veličanstven. Ovakvi trenuci su važni i za nacionalni ponos i za domoljubni zanos - spojiti uspjeh sporta, uz domoljublje pa i domoljubne pjesme jedino je razumno što svaka hrvatska Vlada treba i mora činiti. Napravili smo jedino što je ispravno, a to ćemo ako bude takvih situacija, činiti i u budućnosti", najavio je premijer.

Istaknuo je i povećanje invalidskih mirovina za 10 posto te ukidanje penalizacije mirovina i zaključio: "Ovim mjerama nastavlja se jačati sigurnost i povećavati dostojanstvo naših umirovljenika."

U petak, naime, kreće isplata povećanih invalidskih mirovina za siječanj koje obuhvaćaju ukupno 218.284 korisnika, uz prosječan iznos povećanja od 72 eura, odnosno oko 10 posto: "To je omogućeno novim Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti povećan s 1 na 1,1, a za djelomični gubitak radne sposobnosti s 0,8 na 0,9."

Zakonom je dodatno predviđeno i ukidanje penalizacije za prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina života čime se dodatno unapređuje pravednost mirovinskog sustava, a ovim mjerama nastavlja se jačati i povećavati sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, dodao je.

