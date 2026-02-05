Plenković: "Vlada je spremna pomoći priobalnim županijama nakon olujnog nevremena"

Premijer Andrej Plenković izrazio je solidarnost s priobalnim županijama s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju, obalu i otoke. Na početku sjednice Vlade istaknuo je da se čuo sa županima iz županija pogođenih nevremenom, piše Dnevnik.

"Ako bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći našim gradovima i općinama na jadranskoj obali nakon ovog nevremena. Također, sugeriramo svima da budu oprezni i danas i sutra sukladno najavama koje meteorolozi predviđaju, tako da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta", rekao je Plenković dodavši da je u nekim gradovima situacija bila kritična.

Još jednom čestitao je bronačanim hrvatskim rukometašima i osvrnuo se na doček: "Vlada je u skladu s hrvatskim zakonima, političkom procjenom i zdravim razumom preuzela doček rukometaša koji je bio veličanstven. Ovakvi trenuci su važni i za nacionalni ponos i za domoljubni zanos - spojiti uspjeh sporta, uz domoljublje pa i domoljubne pjesme jedino je razumno što svaka hrvatska Vlada treba i mora činiti. Napravili smo jedino što je ispravno, a to ćemo ako bude takvih situacija, činiti i u budućnosti", najavio je premijer.

Istaknuo je i povećanje invalidskih mirovina za 10 posto te ukidanje penalizacije mirovina i zaključio: "Ovim mjerama nastavlja se jačati sigurnost i povećavati dostojanstvo naših umirovljenika."

U petak, naime, kreće isplata povećanih invalidskih mirovina za siječanj koje obuhvaćaju ukupno 218.284 korisnika, uz prosječan iznos povećanja od 72 eura, odnosno oko 10 posto: "To je omogućeno novim Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti povećan s 1 na 1,1, a za djelomični gubitak radne sposobnosti s 0,8 na 0,9."

Zakonom je dodatno predviđeno i ukidanje penalizacije za prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina života čime se dodatno unapređuje pravednost mirovinskog sustava, a ovim mjerama nastavlja se jačati i povećavati sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, dodao je.