Plenković u Splitu: Spomenuo je i uspješnu turističku sezonu, a dotakao se i Poljuda

U 11 sati počela je Svečana sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Za ovu svečanu prigodu u Split je "potegao" i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

U HNK Split stigli su brojni visoki uzvanici. Tu je župan Blaženko Boban, predsjednik ŽS Mate Šimundić, vijećnici, izaslanik Hrvatskog Sabora Ante Sanader, ministrica Nataša Mikuš Žigman, ministar Tonči Glavina, rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, sisačko-moslavački župan, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i njegovi zamjenici, saborski zastupnici Danica Baričević i Andro Krstulović Opara, državne tajnice Zrinka Mužinić Bikić i Vedrana Šimundža Nikolić te brojni drugi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sjednica je počela izvođenjem himni. Hrvatsku himnu, a zatim onu Splitsko-dalmatinske županije izveo je Marko Pecotić Peco, uz pratnju Danire Ipavec. U

Okupljenima su se prvo obratili Mate Šimundić i župan Boban, izaslanik predsjednika Sabora RH Ante Sanader, a zatim premijer Plenković.

U 15 minuta dugom govoru premijer Plenković iznio je razne brojke, od toga kako je prosječna plaća veća negoli je bila nekoliko godina ranije, preko BDP-a, broja nezaposlenih kojih je danas manje negoli prije... Spomenuo je i uspješnu turističku sezonu, a dotakao se i Poljuda. Inflaciju nije spomenuo. Da ne duljimo, ako želite potrošiti 15 minuta svoga života - poslušajte cijeli govor našeg premijera.

Na kraju su dodijeljene nagrade SDŽ. Skupne nagrade dobili su: GOŠK Kaštela, Povijesna postrojba kliški uskoci, Taekwondo klub Marjan, Zajednica tehničke kulture grada Splita, Zavičajna kuća Gornjih Poljica.

Osobne nagrade dobili su: Veljko Laura, Veljko Ninčević, Vini Rakić, Antonela Rebić i Lena Stojković.

Nagrade za životno djelo dobili su Igor Radanović i Katja Marasović.

U ime svih nagrađenih okupljenima se obratio Igor Radanović. Zahvalio se, u ime svih, na dobivenim priznanjima.