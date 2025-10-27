Plenković Tomaševiću: "Budi frajer pa zabrani sve Thompsonove koncerte"

Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Nacionalnog odbora te stranke stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.

Na samom je početku komentirao unutarstranačke izbore za čelne ljude svojih lokalnih organizacija. Do kadrovskih promjena došlo je tek u sredinama gdje je stranka na lokalnim izborima zabilježila lošije rezultate, kao primjerice u Zagrebu, pa će tako Mislava Hermana zamijeniti Ivan Matijević, dok će stranku u Zagrebačkoj županiji ubuduće voditi Davor Božinović.

"Čestitam svima koji su dobili i obnovili povjerenje. Zahvaljujem svima koji nisu nastavili postojeće mandate, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji izbora", kazao je Plenković, prenosi N1.

Razgovaralo se i o drugim važnim temama u samoj zemlji, ali i na međunarodnom planu. Naglasak je na povećanju minimalne plaće na 1050 eura bruto. U fokusu je i domaćinstvo summita Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu.

Predstavnike medija zanimalo je kako premijer komentira Matijevićeve izjave, upućene prema Možemo.

"Zagreb je itekako bitan za HDZ. Podsjetit ću da smo, primjerice, na parlamentarnim izborima prije godinu i pol dana, pobijedili u prvoj, drugoj i šestoj izbornoj jedinici, a kad su bile četiri, učinili smo to u sedmoj. Uživamo visoku potporu birača Grada Zagreba", kazao je Plenković i dodao:

"Podsjetit ću da su svi veliki projekti u Zagrebu financirani zahvaljujući Vladi. Zato smo sretni zbog obnove vrtića, škola, fakulteta, bolnica, kulturne baštine... Cijeli taj veliki investicijski ciklus dolazi od strane Vlade. Operativno nešto provodi Grad, ali većina dolazi iz Vlade. Zato, moja poruka Možemo je da može samo sanjati. Ovo govorim jer nemam dojam da Zagrepčani i Zagrepčanke znaju zbog koga se radi to što se radi. Ne hvalim se, drago mi je. Gospodin Matijević je ukazao na jedan sindrom Možemo, koji su pod krinkom uključivosti i tolerantnosti jako isključivi i netolerantni."

Osvrnuo se i na potencijalne afere Možemo, ali i koncerte Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.

"Idu tradicionalnom recepturom, koju je koristio često SDP, da kad ne mogu udariti po HDZ-u i koaliciji oko neke bitne teme, onda se okreću ideološkim temama. Evo, ponovno se okreću Thompsonu i koncertima. On može pjevati 27.12. u subotu ono što ne bi mogao pjevati 28. u nedjelju. Budi frajer Tomislave pa zabrani sve."

Gradonačelnik Zagreba je istaknuo da policija nije reagirala na nepoćudne povike u vrijeme Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

"Zagrebačka vlast je dopustila taj koncert. Ako su toliko protiv, zašto su ga dopustili? Neki gradovi to nisu dopustili pa ne bi to bio presedan. Ovo što rade je doslovno smiješno, jedan dan može, drugi dan ne može. Riječ je o potpunom nesnalaženju i cenzure nečega što nijedan sud nije zabranio i nitko nije doveo u pitanje. Ta tema je nebitna i prožvakana. Valjda su oni koji to pitaju spavali 35 godina", istaknuo je Plenković i još jednom se obratio Tomaševiću i Možemo:

"Neka pošalju poruku hrvatskom narodu i kažu da ne može, a ne ovako cici-mici."

I prozivke iz SDP-a nakon paralele s događajima u Sloveniji je odbacio pa ponovio da će HDZ ostati na vlasti sve dok je Siniša Hajdaš Dončić predsjednik te stranke.

"Koliko premijera je promijenio Emmanuel Macron? Sedam. Ovo je zahtjevan posao i ne može svatko istrčati maraton. Za ovo gdje smo, treba puno vještine i mnogi to ne razumiju. Smatram da su Slovenci donijeli odluku iz svojih razloga, u zemlji gdje će za šest mjeseci biti izbori."