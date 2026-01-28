Plenković se čuo s Milanovićem, Hrvatska neće pristupiti Trumpovom Odboru za mir

Plenković je uoči saborske sjednice Odbora za europske poslove poručio kako se poslijepodne čuo se predsjednikom Zoranom Milanovićem, piše tportal.

'Stav je Vlade i parlamentarne većine je da u ovom trenutku ne bi pristupali Odboru za mir iz niza razloga. Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati', kazao je Plenković, dodavši da će razloge za odbijanja Trumpa objasniti kasnije.

Dodao je da ga je zvao nakon što su jučer donijeli stav i odluke i da nema nikakvih pokrivanja te da mu ne treba nikakav asistent.

Plenkovića su pitali i oko izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Krenuo je pojašnjavati da bi u jednom trenutku zastao i obratio se novinarki: 'Jel' vi mene slušate, gospođo? Ne trebam ja to komentirati'. Nakon toga se okrenuo i otišao.

Podsjetimo, ranije danas Milanović je rekao kako se do trenutka nije konzultirao s premijerom oko Odbora za mir.

'Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti, kao što se nisam mogao javiti ni sada, jer me jutros zvao na običnu liniju. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost. Čut ćemo se vjerojatno, prema nekim dogovorima prije tri sata, ali ne znam što bih mu mogao reći preko telefona', kazao je Milanović.

Dodao je da Plenković može sam donijeti tu odluku, ali da ga nema tko kontrolirati.

'Sad mu trebam ja? Kako to ne može bez mene? Zoveš kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći ne. Slutim da želi reći ne. Nisam razgovarao s premijerom. Samo kad njemu treba se javi, to tako funkcionira', rekao je Milanović.