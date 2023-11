PLENKOVIĆ: "Predložit ćemo novog ministra obrane, počinjemo konzultacije"

Premijer Andrej Plenković jutros obilazi 45. međunarodni sajam knjiga Interliber. Ondje je stigao oko 11 sati.

Uz predsjednika vlade na Interliberu su potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, najavili su iz vlade.

Plenković je ponovo novinarima odgovarao na pitanja o Banožiću i nesreći, piše Index.

Plenković: Banožić je i dalje u zabrinjavajućem stanju. Posjetit ću ga, ali treba odabrati trenutak

Na početku svog obraćanja čestitao je organizatorima Interlibera.

Kazao je da je Mario Banožić i dalje u "zabrinjavajućem stanju".

"Tomo Medved je jučer bio u Osijeku i posjetio ga. kod njega i s obitelji. Čuli smo se s liječnicima, i dalje je u stanju koje je zabrinjavajuće. U kontaktu smo sa suprugom, s liječnicima. On je trenutno u stanju koje je dalje zabrinjavajuće. Mislim da će i danas neku izjavu dati liječnici KBC-a u Osijeku. On se oporavlja od teških tjelesnih ozljeda koje je zadobio u toj tragičnoj nesreći, rekao je.

Novinari su pitali hoće ni on posjetiti Banožića. "Posjetit ću ga, samo moramo odabrati trenutak", odgovorio je.

"Sutra krećemo u imenovanje novog ministra"

Rekao je da se sutra kreće u imenovanje novog ministra obrane.

"Sutra ćemo početi konzultacije na tu temu. Predložit ćemo saboru novog ministra", rekao je.

Nije htio direktno odgovoriti na pitanje hoće li predložiti za ministra brigadnog generala kojeg je kao državnog tajnika odredio da obavlja poslove ministra nakon što je smijenio Banožića, no iz njegovog se odgovora može zaključiti da neće.

Druge teme

Upitan je o međunarodnoj akciji protiv desničarskih grupa u Europi u sklopu koje su u Hrvatskoj uhićena dva 16-godišnjaka pod sumnjom za terorizam.

"Nemam ništa dodati na to priopćenje. Drago mi je da je međunarodna akcija dala te rezultate", rekla je.

O dva plakata u Vukovaru rekao je: "Bolje dva plakata nego dvije kolone", rekao je.

Je li Banožić bio alkoholiziran? Plenković: Pa ja to uopće neću komentirati

Novinari su ga pitali ima li informacija da je Banožić bio pod utjecajem alkohola.

"Nemam. Pa ja to uopće neću komentirati. Imate ŽDO, imate liječnike... Ja to nisam čuo.

"Mi ćemo provesti konzultacije tko će biti novi ministar", rekao je, piše Index.

"Meni je jako žao gospodina Šarića, njegove supruge, njegove dvije kćeri. To je velika tragedija", rekao je Plenković. Danas nije komentirao svoju jučerašnju najavu da će vlada pomoći obitelji poginulog.

Božinović: Ne znam koliko je brzo Banožić vozio i je li bio alkoholiziran

Sada govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Sigurno će se u jednom trenutku na to referirati, nisam siguran hoće li to separatno objaviti. Nije objavljeno jer se provodi... Jučer je bio očevid, danas je kaznena prijava, ide kriminalističko istraživanje svojim tijekom. Policija i ŽDO imaju informaciju, kad oni odluče objaviti, to će i napraviti", rekao je.

"Županijsko državno odvjetništvo je od početka preuzelo očevid", rekao je.

Na dodatna novinarska pitanja kako je moguće da nema informacije o tome kojom je brzinom vozio njegov dojučerašnji kolega i je li bio alkoholiziran, rekao je da ne izbjegava odgovor, ali da se takve informacije njemu ne podnose u kriminalističkom istraživanju.