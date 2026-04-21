Plenković otkrio imena kandidata za Ustavni sud: "Nemaju veze s politikom, a ako oporba ovo odbije..."

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Plenković se najprije osvrnuo na problem Ustavnog i Vrhovnog suda.

"Nastojali smo riješiti problem popunjavanja tri mjesta na Ustavnom sudu, kao i problem predsjednika Vrhovnog suda. Neka javnost zna - HDZ i parlamentarna većina podržavaju dva kandidata koji su cijenjeni u struci i iskusni. Riječ je o sucu Vrhovnog suda Željku Pajaliću i odvjetniku Mladenu Sučeviću. Kroz karijerni i životni put nemaju veze s politikom, a još manje s političkim strankama", poručio je premijer.

Naglasio je da je stručne i kompetentne ljude htjela i oporba, a dodao je da oni nemaju što progovoriti na dva navedena kandidata, piše Dnenik.hr.

Pojasnio je da su ukupno četiri imena bila u opticaju. "Odlučili smo da za treće mjesto na Ustavnom sudu oporba predloži koga želi, ukoliko prihvate ova dva koja smo mi predložili. Na taj ćemo način postići ono što je nama važno", poručio je.

Također je otkrio da oporba najviše "navija" za Gorana Selanca, ustavnog suca kojem je istekao mandat.

"Ako oporba ne pristane na ovo, onda je sav teret na njoj. A i nije na oporbi da bi parlamentarnoj većini postavljala ultimatume. Takvo nešto ne dopuštamo i to tako ne ide", dodao je.

Oporba tvrdi da vladajući ucjenjuju, a Plenković tvrdi da oni samo nude rješenja. "Ako ovo odbiju, ne znam što im može biti po volji", rekao je.

Afera u Šahovskom savezu

Plenković nije htio komentirati istragu u Šahovskom savezu, no kratko je poručio da ga ona ne iznenađuje niti zabrinjava.

"Čvrsta politika Vlade je podržavati hrvatske sportaše i postavljati preduvjete za njihove uspjehe. Nitko nije dobio podršku za nezakonite postupke. Nadležna tijela će to istražiti, a ministar Tonči Glavina će postaviti nove okvire koji će djelovati preventivno", zaključio je.