Plenković: Organizatori priznali provokacije, razumijem branitelje

Hrvatska vlada odlučila je poslati hitnu humanitarnu pomoć Gazi nakon što je ondje prošlog tjedna proglašena glad, najavio je premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade.

U uvodnom govoru osvrnuo se i na gospodarske pokazatelje, istaknuvši rast BDP-a od 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

„To je osamnaesti kvartal zaredom da hrvatsko gospodarstvo raste. Javnost mora biti svjesna da je naš BDP dvostruko veći od prosjeka EU-a te među tri najveća rasta u Europskoj uniji. Naš je cilj da gospodarski rast osjete svi građani – kroz veće plaće i mirovine“, poručio je Plenković.

O prosvjedima u Benkovcu i Šibeniku

Premijer se osvrnuo i na prosvjede branitelja protiv festivala Nosi se i Fališ održane u Benkovcu i Šibeniku.

„Pozivamo sve na smirivanje tenzija. Umjetničke slobode treba poštivati, ali bilo kakav oblik verbalnog ili fizičkog nasilja je neprihvatljiv. Policija je postupila sukladno zakonu i dala cjelovitu sliku događaja“, rekao je.

Dodao je kako su „i sami organizatori priznali da su pretjerali u provokacijama“.

„Dobio sam pismo branitelja iz Benkovca. Razumijem da se osjećaju pogođeno i da smatraju kako je narušen dignitet Domovinskog rata – koji ćemo uvijek štititi. Hrvatska se izborila za slobodu zajamčenu svakom pojedincu. Nitko ne može nametati što će netko pisati, govoriti ili misliti. Sloboda pripada svima, sloboda umjetničkom izražavanju također, ali moramo imati na umu i branitelje koji su najviše učinili za hrvatsku slobodu“, zaključio je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.