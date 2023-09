Plenković odgovorio Milanoviću: "Za razliku od njega ja ne pijem, nisam ni išao u berbu"

Jedan od prioriteta Europske pučke stranke (EPP) je pronaći europski odgovor na migracije, naglašeno je u srijedu na zajedničkoj konferenciji premijera Andreja Plenkovića, predsjednika te političke grupacije Manfreda Webera i predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole.

Plenković se na početku pohvalio prometnom integracijom juga Dalmacije i mrežom cesta i autocesta kojima će se Hrvatska u budućnosti kako je najavio, prometno povezati. Kazao je i kako je dolazak kolega EPP-a u Split jedan od važnih koraka "u mapi puta priprema za europske izbore. Ovo je rasprava o zajedničkim naporima da održimo socijalu koheziju u vrijeme krize". Rekao je i kako se nada i da će stranka ostati jedna od najjačih na europskom kontinentu, piše Dnevnik.hr.

Govoreći o slovenskom pooštravanju kontrole granica, rekao je da to nije ugrožavanje Schengena, već kontrola unutar granica, što radi i Hrvatska. "To neće ni na koji način ometati prelazak granice između Hrvatske i Slovenije". Smatra da ga slovenski kolega nije trebao obavijestiti jer je, kako kaže, to kontrola njihovog unutarnjeg teritorija.

"Za razliku od njega, ja ne pijem, ja nisam ni išao u berbu", odgovorio je Zoranu Milanoviću, koji se tijekom diplomatske berbe pitao je li se Plenković napio. Premijer je ponovio je da Hrvatska nije bila sprema na ulazak u Schengen u vrijeme njegove vlade 2015. godine i da tom problemu nisu pristupili odgovorno. "Mi smo tom problemu pristupili za razliku od SDP-a koji nisu iskoristili sredstva, mi smo iskoristili tri puta više sredstava, ogromna sredstva su uložena da bismo dokazali da je Hrvatska spremna", naglasio je.

"Mi svi jako dobro znamo tko je šta radio u tom procesu", kazao je. "Oni koji su mislili ući 2016. godine, što nisu? Kako nisu uspjeli ako su imali sve uvjete?", pitao se Plenković.

"Dijalog će se nastaviti, eskalacija sukoba je loša", rekao je o situaciji na Kosovu. "Mi izražavamo žaljenje zbog smrti policajca, naša Vlada je usmjerena ka pronalaženju mira, ka dijalogu i da Kosovo krene na putu prema Europskoj uniji".

Vratio se zatim europskim izborima te rekao kako je 12 zastupnika dobro, a "što se tiče predviđanja vidjet ćemo što će biti, ja sam protiv velikih segmentiranja političke scene".

Plenković je komentirao i rast populizma te rekao kako nam se u isti vrijeme ispreplelo četiri velikih kriza zbog koji su na površinu izašle populističke teme.

Slovenija je u srijedu pooštrila kontrole na granicama s Hrvatskom pod pritiskom sve većeg vala ilegalnih migracija i ulaska u zemlju, no uvjeravaju kako to ne znači da će doći do promjena kontrole na granicama unutar Schengena, kojem pripadaju i Hrvatska i Slovenija.