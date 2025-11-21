Plenković o požaru Vjesnika: "Nije Vlada zapalila požar. Što inzistirate?"

Andrej Plenković je komentirao požar zgrade Vjesnika.

Na pitanje što to govori o stanju države kaže: "O stanju u državi ne govori ništa. Vi mene pitate šta to govori o stanju države? To s tim nema veze".

"Kako su oni ušli u zgradu, zapalili, to će utvrditi istraga, što se tiče zgrade, ona je imala zaštitarsku službu, kako su oni ušli u zgradu, utvrdit će istraga. Nikome nije drago da se tako nešto dogodilo. Stručnjaci će procijeniti u kakvom je stanju zgrada..."

"Što vi inzistirate na tome? Nije to prvi požar. Nije Vlada zapalila zgradu. Nebitno što ljudi kažu o požaru".

Uslijedilo je pitanje novinara o planu Amerike za mir u Ukrajini. Plenković kaže da taj plan nije pravedan i da bi taj plan nagradio agresiju. "Treba vidjeti što o tome misli Ukrajina".