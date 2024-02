Plenković o aferi na Geodetskom: Za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno ako u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a

"Cijeli paket je vrijedan 1,63 milijardi eura jer moramo zbrojiti i naš predujam, odnosno, privremeni dodatak iz lipnja prošle godine, 300 milijuna eura za pet posto rasta osnovice, 17 milijuna eura za božićnicu i 25 milijuna za uskrsnicu… Napravili smo povijesnu reformu sustava plaća u državnoj i javnoj službi. "Riječ je o reformi koja se nije radila jedan dan nego više godina, a na tome su radili svi resori", kazao je Plenković i još se jednom pohvalio da nitko nikad nije toliko digao plaće.

Dio sindikata prosvjetnih radnika svejedno izražava nezadovoljstvo, piše N1.

"Samo dva sindikata iz domene obrazovanja su, recimo to tak, najvokalniji prilikom javnih nastupa. Ostali nemaju razloga biti nezadovoljni. Nemaju ni predstavnici ova dva sindikata jer se povećanja odnose na sve. Mislim da je ova reforma, kad se pogleda smireno i bez emocija, veliki doprinos ekonomskom i socijalnom statusu zaposlenika."

Oporba želi čuti kad će izbori, no vladajući o tome uopće ne žele ni polemizirati. Premijer je nastavio u tom tonu.

"Ma dobro, to je stvarno već smiješna teza koja više ne znam koga zanima. Oporba radi svoj posao cijelo vrijeme, mi smo na vlasti već osmu godinu, dobili smo povjerenje, a opozicija radi što može da bi ljudi vidjeli kako postoji. Sve što rade je fabriciranje kriza i izmišljanje kriza. Bacaju blato na Vladu kroz dvije teze, da smo kriminalci, lopovi i korumpirani. Drugi okvir, onih desnih, jest da smo izdajnici, veleizdajnici, jugoslaveni, briselski namjesnici… koji su zločesti jer koaliraju s manjinama, među njima i srpskom. To su jedine dvije političke inovacije koje naša oporba, lijeva ili krajnje desna, plasirane u medijski prostor. Njihova se strategija danas više ne svodi na sučeljavanje argumenata. Ne zanima ih povećanje plaća, ne zanima ih ništa."

Iskoristio je pri kritikama oporbe još jednom ponoviti sve ono što vidi kao uspjehe vladajuće koalicije, od Schengena, eurozone, paketa mjera… O koaliciji s Domovinskim pokretom ništa ne zna.

"Nemam pojma o tome, kćer mi je imala rođendan pa se nisam bavio time. Tračevima se ne bavim."

Datum izbora ne želi otkriti i uvjerava da to nikoga ne zanima.

"Kad bude, bit će. Sve je u roku, uopće ne razumijem čemu šušur. Jesmo dobili izbore za četiri godine? Postoji li suvišan razloga zašto bismo si skraćivali mandat? Jer oporba to očekuje? Nigdje nisam vidio da se parlamentarna većina prilagođava željama opozicije. Nije to demokratura ni diktatura, to su normalna pravila igre. Izmišljanje svega… bit će kad će bit, u zakonskom roku."

Neizbježna tema je i Ured europskog javnog tužitelja.

"Što se tiče Geodetskog fakulteta, EPPO je gledao nešto oko njega. Onda su malo pomalo došli do slučaja 3D snimanja Zagreba nakon potresa. Međutim, jasno je kao dan da je do jedan euro koji se potrošio na 3D snimanje za Geodetski fakultet isplaćen iz državnog proračuna. To je činjenica. To ne znači da ja ili bilo tko smatram da se to ne treba istražiti. Dapače, mi smo najzainteresiraniji da se to istraži. Pitanje je zašto EPPO istražuje nešto što nije trošenje EU novca."

Napomenuo je da nema ništa sporno oko ponašanja i djelovanja ministrice kulture Nine Obuljen. Pohvalio se ponovno i obnovom nakon potresa. A potom kritizirao one koji spominju negativnosti, javlja N1.

"Imputirati ovako medijski, politički pa gotovo oporbeno, odgovornost ministrice za nešto za što je uopće zaslužna – da se došlo do tih sredstava, postavilo zahtjev, financiralo i izgradilo ovako – je u najmanju ruku neumjesno. Što se tiče EPPO-a, ja smatram kao pravnik i predsjednik Vlade, da oni za ovaj slučaj nisu nadležni, to tvrdim sto posto. Za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno da u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a. Po toj logici, nema više potrebe da imamo DORH ili USKOK. Siguran sam da gospođa Kövesi, koja je pravnica, to jako dobro razumije. Ovo vam govorim kao netko tko nije došao s ceste, ova Vlada je izabrana i radi, ne da se impresionirati. Ovo što sam rekao je toliko minimalno da sam zapanjen da se uopće usudila nešto onako komentirati", naglasio je na kraju.