Plenković najavio novi paket mjera i put u Japan, građani upisali 850 milijuna eura trezoraca

Na početku redovne tjedne sjednice Vlade premijer Andrej Plenković u uvodnom je govoru čestitao učenicima početak nove nastavne godine, a podsjetio je i da je ovoga tjedna svečano obilježena 32. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep, piše Dnevnik.

Istaknuo je i da je Europska komisija iz instrumenta SAFE za europsku obranu Hrvatskoj odobrila 1,7 milijardi eura što je važno za ispunjavanje obaveza Hrvatske kada je riječ o obrani. Također je izrazio potporu Poljskoj i Ukrajini s obzirom na upad ruskih dronova u Poljsku i podsjetio da je Hrvatsku posjetio izraelski ministar vanjskih poslova.

"Želim iskazati solidarnost s Ukrajinom u kontekstu što većih napada Rusije. Vidjeli smo po prvi puta veći broj dronova koji su povrijedili zračni prostor Poljske. Iskazujemo potporu Poljskoj", kazao je i napomenuo da su svi vojnici u hrvatskom kontigentu NATO snaga u Poljskoj dobro.

Plenković ide u Jajce i Japan

Plenković je najavio da će u subotu 13. rujna biti u Jajcu na obilježavanju 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maestral, a iduća sjednica Vlade bit će održana u utorak.

Vlada će tada, kazao je, donijeti novi paket pomoći: "Riječ je o tzv. faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek zadržavanju određenih mjera, koje idu za tim da se svi postupno, a govorimo i o građanima i o malom i srednjem i mikro poduzetništvu, prilagode na postupni prelazak na tržišne cijene energije. Nastavit ćemo i s mjerama onima koji su posebno ugroženi, a tu mislim na ugrožene kupce energenata i još neke mjere. Obavit ćemo i konzultacije s partnerima iz gospodarskog i socijalnog vijeća, zajednice županija, udruge gradova i zajednice općina."

Kao premijer s izaslanstvom u drugom dijelu idućeg tjedna putuje na EXPO u Japan, najavio je.

Dosad upisano gotovo 850 milijuna eura trezoraca

Plenković je izvijestio da su od ponedjeljka, kada je započeo novi krug upisa narodnih trezorskih zapisa pa sve do danas do 12 sati građani već upisali gotovo 850 milijuna eura.

"Čak je 18.300 građana upisalo tromjesečne trezorce, za sada je ukupno upisani iznos dosegnuo skoro 850 milijuna eura, što znači da su izdanja državnih vrijednosnica, a podsjećam dosad su bile tri narodne obveznice i 13 trezorskih zapisa, i dalje itekako atraktivan instrument za aktiviranje štednje hrvatskih građana, koja se iz komercijalnih banaka ulaže u državne vrijednosnice, a riječ je i o dinamiziranju tržišta kapitala", istaknuo je Plenković.