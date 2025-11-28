Plenković kaže da je Mikulić slučajno smjenjen baš na dan kad su ga uhapsili. Igor Skoko: "On je još uvrijeđen što mu nitko ne vjeruje"

Premijer Andrej Plenković danas je novinarima mrtav-ladan rekao da je Andriju Mikulića slučajno smijenio baš jučer kada je spomenutog Mikulića USKOK uhapsio tijekom lova. Plenković je novinarima rekao da je smjena Mikulića na zatvorenoj sjednici vlade sasvim slučajno koincidirala s uhićenjem, a na spomenutoj sjednici smjenjeni su i brojni drugi direktori državnih firmi.

Sječa glava na zatvorenoj sjednici

No, što se to dogodilo na jučerašnjoj sjednici?

Plenković je odlučno demantirao da je Vlada znala za istragu koja je dovela do Mikulićevog uhićenja.

"Andrija Mikulić i šef Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su smijenjeni iz drugih razloga. Nismo znali za to. Nismo imali nikakva saznanja", kazao je premijer danas pred novinarima.

Na zatvorenom dijelu 129. sjednice Vlade smijenjeno je više predsjednika uprava, ravnatelja i čelnika ključnih državnih tijela, a donesene su i odluke o imenovanjima na mandat do šest mjeseci, odnosno do provedbe javnih natječaja.

Smijenjeni su: Ivan Čulo iz Hrvatske pošte, Ivan Kršić iz HŽ Infrastrukture, Kristijan Pavić iz ACI-ja, Ignacije Čutura iz Hrvatske lutrije, Mate Botica iz Odašiljača i veza, Lucian Vukelić iz HZZO-a, Dominik Paparić iz Uprave za otoke te Tatjana Katkić Stanić, kojoj je povučeno ovlaštenje za vođenje Uprave za socijalnu politiku i koja je razriješena iz Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Među njima je, slučajno baš jučer kaže premijer, bio i Andrija Mikulić kojeg je premijer smijenio s mjesta glavnog državnog inspektora tik pred uhićenje.

Oporba odmah napala Plenkovića

Sandra Benčić odmah je po uhićenju Mikulića oštro reagirala na smjene, ustvrdivši da je premijer unaprijed znao za sudbinu glavnog državnog inspektora.

"Prvo treba primijetiti da kod uhićenja Andrije Mikulića imamo malo poremećen vremenski redoslijed. Izgleda da je premijer unaprijed znao da će on biti uhićen jer je pripremio njegovu ostavku danas na samoj sjednici Vlade. To konkretno znači da Lex AP, koji zabranjuje curenje takvih informacija iz istraga vrijedi baš za sve, samo ne za AP-a koji je taj zakon i sam izgurao.

"Vrlo je jasno da upravo Vlada, odnosno Andrej Plenković, jest taj koji dobiva informacije o uhićenjima da bi mogao razriješiti te svoje ljude koje je on postavio prije nego budu uhićeni, da bi mogao reći da nisu uhićeni na dužnosti. Inače, sjećamo se kako je on predstavljao Mikulića kao velikog spasitelja", komentirala je Benčić.

Igor Skoko: "Plenković je uvrijeđen jer mu nitko u državi ne vjeruje"

Igor Skoko, tajnik stranke Centar, za Dalmaciju Danas kaže da nam umjesto novog državnog inspektora treba novi Državni inspektorat.

"Premijer nam je opet iznenađen i uvrijeđen. Iznenađen kako mu hapse čovjeka od povjerenja taman kad ga je kao naumio smijeniti. Uvrijeđen jer mu nitko u državi ne vjeruje da je to samo slučajnost i da ništa nije znao.

Sve bi to bilo urnebesno smiješno da nije već viđeno previše puta, i da se ne radi o čovjeku koji je organizirao sustav tako da drži oba oka zatvorena na trovanje građana i devastaciju prirode. To je samo dio svinjarija koje je Državni inspektorat priredio Splićanima. Što sve (ne)rade u mjestima koja su medijski manje interesantna, vjerojatno nikad nećemo ni saznati.

Ne treba nama novi šef Državnog inspektorata, nama treba novi Državni inspektorat. Za građane bi najbolje bilo da ovaj ugasimo i zaboravimo da je ikad postojao. Umjesto njega osnujmo novi i zaposlimo inspektore iz država EU-a. Ako nam stranci mogu suditi nogometne utakmice, još nam je potrebnije da netko provodi hrvatske zakone i štiti nas građane", zaključuje Skoko.